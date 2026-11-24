Las diferencias de opinión forman parte de las relaciones humanas, pero la manera en que defendemos nuestras ideas puede determinar la calidad de nuestras conversaciones. En ocasiones, el deseo de tener siempre la razón impide escuchar argumentos distintos y convierte un intercambio de puntos de vista en una discusión sin posibilidades de entendimiento. La cita del día, atribuida al filósofo chino Lao-Tse, propone una reflexión sobre la importancia de moderar nuestras convicciones y comprender que no todas las personas tienen que pensar de la misma manera.

A través de la frase “Quien insiste demasiado en sus propias opiniones, encuentra pocos que estén de acuerdo con él”, el pensador plantea una advertencia sobre la obstinación. Su reflexión recuerda que defender una postura no significa imponerla y que la capacidad de escuchar también es una muestra de inteligencia y madurez.

La cita del día de Lao-Tse cuestiona a quienes siempre quieren tener la razón. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Lao-Tse?

La frase invita a cuestionar la necesidad de demostrar constantemente que tenemos la razón. Cuando una persona insiste demasiado en sus propias opiniones, puede terminar cerrándose a otras posibilidades y dificultando cualquier intento de diálogo. En lugar de generar acuerdos, esa actitud suele provocar distancia, desacuerdos y resistencia en quienes la escuchan.

El mensaje también destaca la importancia de reconocer que nuestras ideas no son verdades absolutas. Cada persona interpreta la realidad desde sus experiencias, conocimientos y circunstancias. Por eso, escuchar una perspectiva diferente no significa renunciar a nuestras convicciones, sino estar dispuestos a aprender y ampliar nuestra comprensión del mundo.

Asimismo, Lao-Tse plantea una lección sobre la humildad. No siempre es necesario responder a cada desacuerdo ni convertir una conversación en una competencia. En ocasiones, aceptar que alguien puede tener un argumento válido resulta mucho más valioso que prolongar una discusión para defender el orgullo personal.

Lao-Tse dejó una enseñanza sobre la humildad y la importancia de escuchar a los demás. | Crédito: kailashmagazine.com

Más citas de Lao-Tse

“Es mejor cumplir con el propio deber, por imperfecto que sea, que seguir el deber de otro, por muy bien que se cumpla. Quien cumple con su deber según su propia naturaleza, jamás peca.”

“No me preocupo por dioses ni espíritus, ni buenos ni malos, ni sirvo a ninguno.”

“El desorden simulado presupone una disciplina perfecta; el miedo simulado presupone valentía; la debilidad simulada presupone fortaleza.”

“Grande es, en verdad, la sublimidad de la Creación, a la cual todos los seres deben su origen y que impregna todo el cielo.”

“La trayectoria de un sabio es de dos tipos: o es honrado por todo el mundo, como una flor que agita su cabeza, o bien desaparece en el bosque silencioso.”