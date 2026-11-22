La cita del día invita a mirar hacia nuestro interior y descubrir que el verdadero conocimiento no siempre se encuentra en lo que aprendemos del mundo, sino también en lo que llegamos a comprender de nosotros mismos. En una época marcada por las comparaciones, las exigencias y la búsqueda constante de reconocimiento, las palabras de Lao-Tse adquieren un significado especial: conocerse es un camino hacia la claridad, la tranquilidad y una vida más consciente.

El filósofo chino dejó una enseñanza que sigue vigente siglos después: “Quien se conoce a sí mismo está iluminado”. Esta reflexión plantea que entender nuestra propia naturaleza es una forma de sabiduría que va más allá de los conocimientos académicos o de los logros materiales. Reconocer nuestras virtudes, aceptar nuestras limitaciones y comprender nuestras emociones permite tomar decisiones con mayor seguridad y afrontar las dificultades desde una perspectiva diferente.

Lao-Tse dejó una reflexión sobre la importancia de comprender nuestra propia naturaleza. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Lao-Tse: “Quien se conoce a sí mismo está iluminado”?

La frase destaca la importancia del autoconocimiento como punto de partida para alcanzar una vida más equilibrada. Una persona que se conoce no necesita buscar constantemente la aprobación de los demás, porque comprende sus valores, identifica sus capacidades y sabe qué aspectos de su personalidad necesita trabajar.

La iluminación a la que hace referencia esta reflexión no debe entenderse necesariamente como algo sobrenatural. También puede interpretarse como un estado de claridad interior, en el que dejamos de actuar únicamente por impulso o por las expectativas ajenas y comenzamos a tomar decisiones de acuerdo con lo que realmente somos.

Conocerse implica reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. También significa aprender de los errores, cuestionar nuestras propias creencias y aceptar que siempre hay algo nuevo por descubrir sobre nosotros mismos.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Lao-Tse

“No me preocupo por dioses ni espíritus, ni buenos ni malos, ni sirvo a ninguno.”

“Quien insiste demasiado en sus propias opiniones, encuentra pocos que estén de acuerdo con él.”

“Quien más habla, antes se cansa.”

“Si sigues tocando una punta que ha sido afilada, no podrá conservar su filo por mucho tiempo.”

“La violencia, incluso la bien intencionada, siempre se vuelve en contra de uno mismo.”