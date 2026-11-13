La cita del día de Lao-Tse invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la serenidad y actuar con inteligencia cuando otras personas nos tratan de manera injusta, impulsiva o poco razonable. En situaciones de tensión, una respuesta inmediata puede estar dominada por el enojo, pero elegir cómo reaccionar permite evitar conflictos innecesarios y demostrar madurez emocional. Esta enseñanza del filósofo chino recuerda que no siempre podemos controlar el comportamiento de los demás, pero sí tenemos la capacidad de decidir qué actitud adoptar frente a sus acciones.

La frase “Responda con inteligencia incluso ante un trato poco inteligente” plantea una forma distinta de afrontar las dificultades en las relaciones humanas. En lugar de imitar las actitudes negativas de otra persona, propone conservar el criterio, la paciencia y el respeto, incluso cuando no recibimos el mismo trato. No significa aceptar las faltas de respeto o permanecer en situaciones perjudiciales, sino evitar que las reacciones ajenas determinen nuestro comportamiento.

Lao-Tse, filósofo chino, dejó una reflexión sobre la serenidad y el respeto. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Lao-Tse: “Responda con inteligencia incluso ante un trato poco inteligente”?

El pensamiento de Lao-Tse destaca que la verdadera inteligencia no consiste únicamente en saber qué decir, sino también en reconocer cuándo conviene responder, cómo hacerlo y cuándo es mejor tomar distancia. Ante una provocación, reaccionar con la misma agresividad puede intensificar un problema que quizá tenía solución mediante el diálogo.

Responder con inteligencia implica pensar antes de actuar, identificar qué merece nuestra atención y no permitir que el enojo nos lleve a tomar decisiones equivocadas. También supone establecer límites cuando alguien sobrepasa el respeto que merece una relación.

Esta reflexión tiene especial importancia en la vida cotidiana, donde los desacuerdos pueden surgir en el trabajo, la familia, las amistades o incluso en encuentros con desconocidos. Mantener la calma no representa debilidad. Por el contrario, demuestra que una persona puede defender sus ideas sin perder el control de sus emociones.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Lao-Tse

“Haz lo difícil cuando sea fácil y lo grandioso cuando sea pequeño. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Cuando me desprendo de lo que soy, me convierto en lo que podría ser.”

“Solo tengo tres cosas que enseñar: sencillez, paciencia y compasión. Estas tres son vuestros mayores tesoros.”

“Cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no te comparas ni compites, todo el mundo te respetará.”

“La clave del crecimiento reside en la introducción de dimensiones superiores de conciencia en nuestra percepción.”