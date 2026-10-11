Hay sentimientos que pueden transformar nuestra manera de enfrentar la vida y ayudarnos a superar momentos difíciles. La cita del día de Lao-Tse, filósofo chino, invita a reflexionar sobre el poder del amor con una frase que distingue entre la fuerza que recibimos al sentirnos queridos y el valor que descubrimos cuando amamos profundamente: “Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor”. Esta reflexión recuerda que el amor no solo influye en nuestras emociones, sino también en la confianza con la que afrontamos los desafíos y en nuestra capacidad para construir vínculos sinceros con los demás.

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre el amor y la valentía?

La cita del día plantea dos formas en que el amor puede transformar nuestra vida. | Crédito: Mag

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor” plantea que recibir amor y entregarlo son experiencias distintas, pero complementarias. Cuando una persona sabe que cuenta con alguien que la aprecia, puede encontrar mayor confianza para afrontar las dificultades, tomar decisiones y continuar incluso cuando las circunstancias parecen adversas.

Por otro lado, amar profundamente implica una forma de valentía. Significa mostrarse tal como uno es, expresar sentimientos, aceptar que no siempre se puede controlar lo que ocurre y comprometerse con otra persona sin tener todas las respuestas. El amor también exige paciencia, comprensión y disposición para atravesar momentos complicados.

La reflexión atribuida a Lao-Tse sugiere que ambas experiencias pueden fortalecernos de maneras diferentes. Ser amado nos recuerda que no estamos solos, mientras que amar nos impulsa a salir de nuestra zona de comodidad y actuar con generosidad.

¿Quién fue Lao-Tse, el filósofo chino al que se atribuye esta cita?

Lao-Tse es una figura fundamental del pensamiento chino y está tradicionalmente considerado el autor del Tao Te Ching, una obra clásica vinculada con el taoísmo. Aunque los datos históricos sobre su vida son inciertos, su pensamiento ha ejercido una profunda influencia en la filosofía, la espiritualidad y la cultura de China y de otras partes del mundo.

Sus enseñanzas suelen asociarse con la búsqueda de la armonía, la sencillez, la moderación y la comprensión del curso natural de las cosas. En lugar de imponer la voluntad sobre cada situación, el taoísmo propone aprender a actuar en consonancia con las circunstancias y evitar los excesos que generan desequilibrio.

La cita del día de Lao-Tse nos recuerda que el amor puede convertirse en una fuente de fuerza y valentía para afrontar la vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

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“Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Un buen viajero no tiene planes fijos ni se empeña en llegar a un destino.”

“Cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no te comparas ni compites, todos te respetarán.”

“La verdad no siempre es bella, ni las palabras bellas son la verdad.”

“Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero.”