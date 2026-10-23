Hay momentos en la vida en los que insistir demasiado puede alejarnos de aquello que más deseamos conservar. El miedo a perder a una persona, la necesidad de controlar una situación o la resistencia a aceptar los cambios pueden convertirse en obstáculos para nuestra tranquilidad. En ese contexto, la cita del día de Lao-Tse, filósofo chino asociado con el taoísmo, invita a reflexionar sobre la importancia de soltar, aceptar y comprender que no todo está bajo nuestro control.

Lao-Tse es una figura fundamental de la tradición filosófica china y se le atribuye la autoría del Tao Te Ching, una obra clásica vinculada con el taoísmo. Aunque los detalles históricos sobre su vida son inciertos, sus enseñanzas han influido durante siglos en la manera de comprender la naturaleza, la conducta humana y la búsqueda de una vida equilibrada.

La cita del día del filósofo chino Lao-Tse ofrece una lección sobre las relaciones, el desapego y la tranquilidad. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Lao-Tse?

“Si intentas cambiarlo, lo arruinarás. Si intentas retenerlo, lo perderás” es una reflexión sobre los límites del control y las consecuencias de aferrarse demasiado a aquello que valoramos. La frase sugiere que intentar forzar una situación para que se ajuste a nuestras expectativas puede terminar dañándola, mientras que el temor a perder algo puede llevarnos a actuar de maneras que aceleren precisamente esa pérdida.

En las relaciones personales, por ejemplo, querer decidir cómo debe comportarse otra persona puede desgastar el vínculo y reducir la confianza. Algo parecido sucede cuando nos aferramos a una etapa de nuestra vida que ya terminó, sin permitirnos avanzar hacia nuevas experiencias.

La enseñanza también puede aplicarse a los cambios personales. No siempre es necesario intervenir en cada situación ni buscar respuestas inmediatas. A veces, observar, comprender y dar espacio permite que las cosas encuentren su propio rumbo.

Lao-Tse nos recuerda que la serenidad comienza cuando dejamos de intentar controlarlo todo y aprendemos a aceptar lo que cambia. | Crédito: editorialnous.com

Más citas de Lao-Tse

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”

“Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Un buen viajero no tiene planes fijos ni se empeña en llegar a un destino.”

“La verdad no siempre es bella, ni las palabras bellas son la verdad.”

“Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero.”