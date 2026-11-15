Dar antes de recibir puede parecer una decisión que exige desprendimiento, pero también es una forma de comprender cómo funcionan las relaciones humanas. La cita del día de Lao-Tse invita a reflexionar sobre el valor de la generosidad y la importancia de actuar sin esperar una recompensa inmediata. Su mensaje plantea una idea sencilla, pero profunda: para construir vínculos, alcanzar objetivos y recibir algo valioso de los demás, primero debemos estar dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros.
¿Qué significa la frase de Lao-Tse: “Si quieres recibir, primero debes dar”?
La reflexión de Lao-Tse propone que la generosidad es un principio fundamental para relacionarnos con otras personas. No se trata únicamente de entregar bienes materiales o hacer favores, sino también de compartir tiempo, conocimientos, afecto, respeto y oportunidades.
En la vida cotidiana, muchas personas esperan recibir reconocimiento, confianza o apoyo, pero no siempre están dispuestas a ofrecer lo mismo. La frase cuestiona esa actitud y recuerda que las relaciones saludables necesitan reciprocidad. Quien escucha también puede ser escuchado; quien brinda ayuda puede encontrar respaldo cuando lo necesita.
Sin embargo, dar no significa hacerlo todo a cambio de una recompensa. La verdadera generosidad nace de la voluntad de contribuir, sin convertir cada gesto en una deuda pendiente. Esta manera de actuar permite construir relaciones más sinceras y duraderas.
La segunda parte de la frase, “este es el principio de la inteligencia”, amplía el significado del mensaje. Para Lao-Tse, comprender que nuestras acciones tienen consecuencias y que la convivencia requiere equilibrio representa una forma de sabiduría. No siempre se obtiene algo exigiéndolo; muchas veces, el primer paso consiste en ofrecerlo.
Más citas de Lao-Tse
- “Ver las cosas en la semilla, eso es genialidad.”
- “Responda con inteligencia incluso ante un trato poco inteligente.”
- “Manifiesta sencillez, abraza la simplicidad, reduce el egoísmo, ten pocos deseos.”
- “Llena el cuenco hasta el borde y se derramará. Sigue afilando el cuchillo y se desafilará.”
- “La violencia, incluso la bien intencionada, siempre se vuelve en contra de uno mismo.”