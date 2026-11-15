Dar antes de recibir puede parecer una decisión que exige desprendimiento, pero también es una forma de comprender cómo funcionan las relaciones humanas. La cita del día de Lao-Tse invita a reflexionar sobre el valor de la generosidad y la importancia de actuar sin esperar una recompensa inmediata. Su mensaje plantea una idea sencilla, pero profunda: para construir vínculos, alcanzar objetivos y recibir algo valioso de los demás, primero debemos estar dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros.

La cita del día de Lao-Tse deja una enseñanza sobre las relaciones humanas y el valor de compartir. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Lao-Tse: “Si quieres recibir, primero debes dar”?

La reflexión de Lao-Tse propone que la generosidad es un principio fundamental para relacionarnos con otras personas. No se trata únicamente de entregar bienes materiales o hacer favores, sino también de compartir tiempo, conocimientos, afecto, respeto y oportunidades.

En la vida cotidiana, muchas personas esperan recibir reconocimiento, confianza o apoyo, pero no siempre están dispuestas a ofrecer lo mismo. La frase cuestiona esa actitud y recuerda que las relaciones saludables necesitan reciprocidad. Quien escucha también puede ser escuchado; quien brinda ayuda puede encontrar respaldo cuando lo necesita.

Sin embargo, dar no significa hacerlo todo a cambio de una recompensa. La verdadera generosidad nace de la voluntad de contribuir, sin convertir cada gesto en una deuda pendiente. Esta manera de actuar permite construir relaciones más sinceras y duraderas.

La segunda parte de la frase, “este es el principio de la inteligencia”, amplía el significado del mensaje. Para Lao-Tse, comprender que nuestras acciones tienen consecuencias y que la convivencia requiere equilibrio representa una forma de sabiduría. No siempre se obtiene algo exigiéndolo; muchas veces, el primer paso consiste en ofrecerlo.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Lao-Tse

“Ver las cosas en la semilla, eso es genialidad.”

“Responda con inteligencia incluso ante un trato poco inteligente.”

“Manifiesta sencillez, abraza la simplicidad, reduce el egoísmo, ten pocos deseos.”

“Llena el cuenco hasta el borde y se derramará. Sigue afilando el cuchillo y se desafilará.”

“La violencia, incluso la bien intencionada, siempre se vuelve en contra de uno mismo.”