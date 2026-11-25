Hay momentos en los que insistir demasiado en algo puede terminar perjudicando aquello que tanto esfuerzo nos costó conseguir. En las relaciones personales, el trabajo y hasta en nuestras propias decisiones, no siempre hacer más significa obtener mejores resultados. A veces, saber cuándo detenerse también es una forma de sabiduría. La cita del día de Lao-Tse propone una reflexión sobre los límites, el desgaste y la importancia de cuidar aquello que tiene valor antes de que pierda sus cualidades.

¿Cuál es la cita del día de Lao-Tse?

La cita del día de Lao-Tse invita a evitar los excesos y cuidar lo que valoramos. | Crédito: Mag / El Comercio

“Si sigues tocando una punta que ha sido afilada, no podrá conservar su filo por mucho tiempo”.

Esta reflexión utiliza la imagen de un objeto afilado para explicar cómo la manipulación constante puede terminar deteriorando incluso aquello que parece estar en perfectas condiciones. Su mensaje va más allá de lo material: advierte que insistir, intervenir o exigir demasiado puede provocar el desgaste de algo que inicialmente funcionaba bien.

La frase también puede interpretarse como una invitación a reconocer cuándo es suficiente. No todas las situaciones necesitan una intervención permanente ni todos los problemas se resuelven insistiendo. En ocasiones, dar espacio, respetar los tiempos y evitar los excesos permite conservar lo que hemos construido.

¿Qué significa la frase de Lao-Tse?

El pensamiento de Lao-Tse plantea que todo tiene un límite y que desconocerlo puede traer consecuencias. Así como una herramienta pierde su filo cuando se la manipula continuamente, las personas también pueden experimentar agotamiento cuando se enfrentan a exigencias constantes, presiones innecesarias o situaciones que no les permiten descansar.

En las relaciones, por ejemplo, insistir en una discusión, exigir explicaciones a cada momento o intentar controlar cada decisión puede deteriorar la confianza. En el ámbito laboral, trabajar sin pausas y asumir responsabilidades más allá de las propias capacidades puede terminar afectando el rendimiento.

La enseñanza no consiste en abandonar aquello que importa, sino en comprender que también necesita cuidado. Saber cuándo actuar y cuándo dar un paso atrás es parte del equilibrio que propone esta reflexión.

Esta cita del día de Lao-Tse nos recuerda que incluso lo más valioso puede desgastarse. | Crédito: Autor desconocido

Más citas de Lao-Tse

“Es mejor cumplir con el propio deber, por imperfecto que sea, que seguir el deber de otro, por muy bien que se cumpla. Quien cumple con su deber según su propia naturaleza, jamás peca.”

“Quien insiste demasiado en sus propias opiniones, encuentra pocos que estén de acuerdo con él.”

“El desorden simulado presupone una disciplina perfecta; el miedo simulado presupone valentía; la debilidad simulada presupone fortaleza.”

“La trayectoria de un sabio es de dos tipos: o es honrado por todo el mundo, como una flor que agita su cabeza, o bien desaparece en el bosque silencioso.”

“Gobierna una gran nación como cocinarías un pez pequeño. No te excedas.”