La cita del día de Lao-Tse, filósofo chino y una de las figuras más importantes del pensamiento oriental, invita a reflexionar sobre el valor de los pequeños comienzos y la manera en que las acciones sencillas pueden convertirse en grandes logros. Su enseñanza recuerda que alcanzar objetivos importantes no siempre exige esfuerzos extraordinarios, sino constancia, paciencia y voluntad para dar el primer paso.

Pero ¿por qué solemos subestimar los pequeños comienzos cuando perseguimos algo importante? La enseñanza de Lao-Tse, filósofo chino y una de las figuras fundamentales del pensamiento oriental, propone comprender que todo gran logro tiene un punto de partida humilde y que incluso las tareas más complicadas pueden resolverse si se abordan paso a paso.

La cita del día de Lao-Tse explica por qué los grandes logros nacen de acciones sencillas. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Lao-Tse: “Todas las cosas difíciles tienen su origen en lo fácil”?

Esta reflexión destaca que las dificultades no aparecen necesariamente de manera repentina. Muchas veces, aquello que parece complicado es el resultado de diferentes situaciones, decisiones y acciones que comenzaron siendo pequeñas.

La frase también invita a dejar de contemplar los problemas como obstáculos imposibles de superar. En lugar de concentrarse únicamente en la magnitud del desafío, propone dividirlo en partes más sencillas y avanzar progresivamente.

Por ejemplo, aprender una habilidad, desarrollar un proyecto profesional o cambiar un hábito requiere constancia. Ninguno de estos objetivos se alcanza de un día para otro, sino mediante esfuerzos que, aunque parezcan modestos, construyen resultados importantes.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Lao-Tse

“Responda con inteligencia incluso ante un trato poco inteligente.”

“La violencia, incluso la bien intencionada, siempre se vuelve en contra de uno mismo.”

“Manifiesta sencillez, abraza la simplicidad, reduce el egoísmo, ten pocos deseos.”

“El amor es la más fuerte de todas las pasiones, pues ataca simultáneamente la cabeza, el corazón y los sentidos.”

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”