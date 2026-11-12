La cita del día de Lao-Tse propone una manera diferente de entender la vida y las experiencias que forman parte de ella. En ocasiones, las personas concentran sus esfuerzos en alcanzar objetivos, cumplir expectativas y llegar a determinados destinos, sin prestar suficiente atención a lo que sucede durante el recorrido. Esta reflexión invita a cambiar esa perspectiva y descubrir el valor de cada experiencia.

“Un buen viajero no tiene planes fijos ni se empeña en llegar a un destino”, es la frase atribuida al filósofo chino que nos recuerda que no todo en la vida puede anticiparse. Su mensaje plantea que aprender a adaptarse a las circunstancias y mantener una actitud abierta puede ser tan importante como tener objetivos definidos.

Lao-Tse protagoniza la cita del día con una reflexión sobre la vida y los cambios inesperados. | Crédito: Mag

El significado de la frase de Lao-Tse: disfrutar el camino

La reflexión utiliza la figura de un viajero para representar la manera en que las personas enfrentan su propia existencia. Quien viaja sin aferrarse a un itinerario rígido tiene la posibilidad de descubrir lugares inesperados, conocer nuevas personas y aprovechar oportunidades que no estaban contempladas inicialmente.

Esta idea también puede aplicarse a la vida cotidiana. Muchas veces, los planes cambian por circunstancias que escapan de nuestro control. Una oportunidad inesperada, una decisión personal o incluso una dificultad pueden modificar el rumbo que habíamos imaginado.

Lao-Tse invita a no convertir los objetivos en una obligación que impida disfrutar el presente. Tener aspiraciones es importante, pero también lo es comprender que el aprendizaje, las relaciones y los momentos que encontramos durante el recorrido tienen un valor propio.

La cita del día de Lao-Tse recuerda que cada experiencia tiene un valor durante el viaje de la vida. | Crédito: Autor desconocido

Más citas de Lao-Tse

“Cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no te comparas ni compites, todos te respetarán.”

“La verdad no siempre es bella, ni las palabras bellas son la verdad.”

“El tiempo es algo creado. Decir ‘no tengo tiempo’ es como decir ‘no quiero’”.

“El mejor luchador nunca se enfada.”

“Un hombre con valentía exterior se atreve a morir; un hombre con valentía interior se atreve a vivir.”