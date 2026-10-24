A veces, los objetivos que más deseamos alcanzar parecen tan lejanos que no sabemos por dónde empezar. Cambiar de vida, emprender un proyecto o superar una dificultad puede parecer una tarea enorme cuando pensamos en todo lo que falta por hacer. Sin embargo, la sabiduría antigua ofrece una perspectiva diferente: avanzar no exige resolverlo todo de inmediato, sino reconocer el valor de cada pequeño paso. La cita del día de Lao-Tse, filósofo de la antigua China, propone una reflexión sobre la paciencia, la planificación y la importancia de actuar antes de que los desafíos se vuelvan más difíciles.

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre los pequeños pasos?

La cita del día de Lao-Tse deja una reflexión sobre cómo afrontar los desafíos sin postergar decisiones. | Crédito: Mag

“Haz lo difícil cuando sea fácil y lo grandioso cuando sea pequeño. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso”. Esta reflexión destaca la importancia de actuar a tiempo y no esperar a que los problemas crezcan o las circunstancias se compliquen. Aquello que hoy parece sencillo puede convertirse en una tarea mucho más exigente si lo dejamos para después.

La primera parte de la frase invita a anticiparse a las dificultades. Organizar nuestras responsabilidades, atender un problema cuando apenas aparece o comenzar a prepararnos para un objetivo son acciones que pueden evitar complicaciones futuras. En lugar de esperar a sentirnos completamente preparados, podemos aprovechar el momento en que todavía tenemos margen para actuar.

La segunda parte plantea que los grandes logros no suelen aparecer de un día para otro. Detrás de una meta importante existen decisiones, esfuerzos y avances que, vistos de manera individual, pueden parecer insignificantes. El mensaje de Lao-Tse es que no debemos subestimar esas acciones, porque son las que permiten construir resultados duraderos.

- La cita del día de Lao-Tse recuerda la importancia de dar el primer paso para alcanzar una meta. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Más citas de Lao-Tse

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”

“Ante la mente en calma, el universo entero se rinde.”

“La naturaleza no tiene prisa, pero todo se cumple.”

“Si no cambias de dirección, podrías terminar donde te diriges.”

“Solo tengo tres cosas que enseñar: sencillez, paciencia y compasión. Estas tres son vuestros mayores tesoros.”