Es habitual señalar los errores de otras personas, cuestionar las decisiones de las autoridades o lamentar los problemas que afectan a la sociedad. Sin embargo, cuando llega el momento de revisar nuestras propias actitudes, reconocer equivocaciones o modificar comportamientos, la disposición al cambio puede ser mucho menor. La cita del día de León Tolstói, uno de los escritores más influyentes de la literatura rusa, plantea una reflexión sobre esa contradicción y propone mirar hacia nuestro interior antes de esperar que el entorno sea diferente.

¿Qué significa la frase de León Tolstói sobre cambiar el mundo?

La cita del día de Tolstói invita a reflexionar sobre los errores que vemos en los demás. | Crédito: Mag

“Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo” cuestiona la tendencia a concentrar nuestra atención en los defectos ajenos mientras dejamos en segundo plano las conductas que dependen de nosotros. La frase plantea que transformar la realidad también exige revisar nuestras decisiones, hábitos y formas de relacionarnos con los demás.

Muchas veces resulta más sencillo identificar lo que otros hacen mal que reconocer nuestras propias contradicciones. Podemos pedir respeto, pero responder con agresividad; reclamar honestidad, pero justificar pequeñas mentiras; o exigir responsabilidad mientras evitamos asumir las consecuencias de nuestros actos.

La reflexión no significa que los problemas sociales deban ignorarse ni que toda transformación dependa exclusivamente de los individuos. Las instituciones, las autoridades y las condiciones económicas también influyen en la vida de las personas. Sin embargo, el mensaje invita a reconocer que nuestras acciones cotidianas forman parte del entorno que criticamos.

Cambiarse a uno mismo implica revisar aquello que podemos mejorar sin esperar a que los demás den el primer paso. A veces, una transformación comienza con algo tan sencillo como escuchar antes de juzgar, cumplir una promesa o reconocer un error sin buscar excusas.

La cita del día de León Tolstói nos recuerda que el cambio que esperamos del mundo también debe comenzar con nuestras propias acciones. | Crédito: I. Kramskói

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“Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo.”

“El único sentido de la vida es servir a la humanidad.”

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“El arte no es una artesanía, es la transmisión de los sentimientos que el artista ha experimentado.”

“Es asombroso lo arraigado que está el engaño de que la belleza es bondad.”