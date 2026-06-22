La cita del día de hoy pertenece a Lionel Messi, una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial. Más allá de sus títulos, récords y reconocimientos, el astro argentino ha dejado claro que su mayor prioridad no está dentro del campo de juego, sino en su forma de ser. Nacido el 24 de junio, Messi ha construido una carrera marcada no solo por la excelencia deportiva, sino también por una filosofía de vida centrada en la humildad, la familia y los valores humanos. Esta reflexión resume una idea clave: los logros pueden ser recordados, pero el carácter es lo que permanece.

El valor humano por encima del éxito deportivo

En una entrevista concedida en 2012 al diario español El País, Lionel Messi afirmó: “Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor futbolista del mundo”. Con esta frase, el delantero del FC Barcelona en ese momento dejó ver una visión poco habitual en figuras de su nivel competitivo.

Messi, que está próximo a cumplir 39 años, explicó además que su deseo es ser recordado como “un buen tipo” cuando se retire, más allá de los goles o los títulos. También destacó la importancia de los vínculos humanos que ha construido a lo largo de su carrera, valorando profundamente las amistades dentro del vestuario.

En una entrevista del 2012, Lionel Messi expresó que su mayor deseo es ser recordado como un buen ser humano. | Crédito: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El origen de una filosofía de vida

Desde sus inicios en el FC Barcelona, Lionel Messi ha reconocido la importancia del club no solo en su formación como deportista, sino también como persona. Llegó siendo apenas un adolescente y encontró allí un entorno que lo acompañó en su crecimiento.

“¡Lo aprendí todo acá!”, expresó en aquella conversación, resaltando que su paso por el club catalán le dio mucho más que títulos: le dio una identidad, una forma de entender el fútbol y la vida.

Un estilo de vida reservado y auténtico

En entrevistas más recientes, el campeón del mundo también ha mostrado un perfil personal más introspectivo. Lionel Messi ha reconocido en diálogo con Luzu TV que disfruta de la tranquilidad, de estar en casa y de los momentos de silencio, lejos del ruido mediático.

Incluso ha comentado que es una persona estructurada, que prefiere la rutina y el orden, y que a veces le cuesta expresar lo que siente. Sin embargo, también ha señalado que su entorno más cercano, como su familia, juega un papel clave en su equilibrio emocional.

La cita del día de Lionel Messi refleja su filosofía de vida basada en la humildad y los valores personales. | Crédito: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Entre la humildad y la grandeza

Lo que hace especial la cita del día de Lionel Messi es que contrasta con su propio legado deportivo. Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Messi no centra su identidad en ese reconocimiento, sino en su comportamiento fuera del campo.

Esa dualidad entre grandeza deportiva y humildad personal ha sido una constante en su carrera, convirtiéndolo en un referente no solo para los aficionados al fútbol, sino también para quienes valoran los principios humanos por encima de los logros.

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