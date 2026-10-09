La vida puede cambiar en un instante, por lo que postergar aquello que nos hace felices puede significar perder oportunidades que no volverán. Al mismo tiempo, cada día ofrece la posibilidad de descubrir algo nuevo, corregir errores y comprender mejor el mundo que nos rodea. Esta reflexión cobra especial sentido en la cita del día de Mahatma Gandhi, el líder pacifista que defendió la resistencia no violenta y dejó un legado que continúa inspirando a millones de personas. Su frase invita a encontrar un equilibrio entre aprovechar el presente y mantener la curiosidad por todo lo que todavía podemos aprender.

¿Qué significa la frase de Mahatma Gandhi?

La cita del día del pacifista indio propone aprovechar el presente sin renunciar al aprendizaje constante. | Crédito: Mag

La frase de Mahatma Gandhi plantea dos formas complementarias de afrontar la vida: actuar en el presente sin dar por sentado que tendremos más tiempo y, al mismo tiempo, conservar la disposición de aprender durante toda nuestra existencia. La primera parte nos recuerda que no conviene aplazar los afectos, los proyectos o las decisiones importantes por creer que siempre habrá una nueva oportunidad. La segunda propone entender el conocimiento como un camino que nunca termina, incluso cuando creemos que ya sabemos lo suficiente.

Esta enseñanza también cuestiona la costumbre de vivir en función de un futuro que todavía no existe. Esperar el momento perfecto para cumplir un sueño, reconciliarnos con alguien o comenzar un proyecto puede impedirnos disfrutar de lo que tenemos hoy. Sin embargo, vivir con intensidad no significa actuar de manera impulsiva, sino reconocer el valor del tiempo y tomar decisiones conscientes.

Por otro lado, aprender como si fuéramos a vivir para siempre implica aceptar que siempre habrá algo que desconocemos. La experiencia, la lectura, las conversaciones y los errores pueden convertirse en oportunidades para ampliar nuestra perspectiva. De esta manera, Mahatma Gandhi vincula la urgencia de vivir con la paciencia necesaria para crecer, dos actitudes que pueden ayudarnos a construir una vida más plena.

¿Quién fue Mahatma Gandhi?

Mahatma Gandhi fue un dirigente político y pacifista indio, nacido el 2 de octubre de 1869, reconocido por promover la resistencia no violenta como herramienta de lucha contra la dominación colonial británica en la India. Su nombre está asociado con la defensa de la verdad, la autodisciplina y la desobediencia civil pacífica, principios que influyeron en movimientos sociales y políticos de distintas partes del mundo.

A través de sus acciones y discursos, Gandhi defendió la idea de que los cambios profundos podían impulsarse sin recurrir a la violencia. Su liderazgo fue fundamental en el movimiento por la independencia de la India, alcanzada en 1947. Fue asesinado el 30 de enero de 1948, pero sus ideas siguieron inspirando a figuras como Martin Luther King Jr. y otros defensores de los derechos civiles.

Su legado también está relacionado con la importancia de actuar de acuerdo con las propias convicciones y mantener una actitud de aprendizaje constante. Por eso, la frase atribuida a Gandhi conecta con una visión de la existencia en la que cada día tiene valor y cada experiencia puede enseñarnos algo.

El poeta bengalí Rabindranath Tagore con Mahatma Gandhi en 1940. | Crédito: Autor desconocido / Wikipedia

Más citas de Mahatma Gandhi

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo.”

“Ojo por ojo solo acabará dejando al mundo entero ciego.”

“La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía.”

“Los débiles jamás perdonan. El perdón es un atributo de los fuertes.”

“La oración no es pedir. Es un anhelo del alma. Es el reconocimiento diario de la propia debilidad. En la oración, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón.”