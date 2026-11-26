La manera en que interpretamos lo que nos sucede puede cambiar por completo nuestra forma de enfrentar la vida. Una dificultad puede convertirse en una oportunidad para aprender, mientras que un momento de incertidumbre puede llenarnos de preocupación si dejamos que los pensamientos negativos dominen nuestra mente. En medio de esas situaciones, la cita del día de Marco Aurelio nos recuerda que nuestra percepción tiene un papel fundamental en la manera en que vivimos y afrontamos cada día.

“Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella”. Esta frase del emperador romano transmite una enseñanza sobre el poder de la mente y su influencia en nuestra experiencia cotidiana. No siempre podemos elegir las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos trabajar en la manera en que las interpretamos y respondemos ante ellas.

La cita del día de Marco Aurelio invita a cuidar nuestra mentalidad y transformar nuestra manera de afrontar la vida. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Marco Aurelio sobre los pensamientos?

El mensaje central de esta reflexión es que nuestra vida no depende únicamente de lo que nos ocurre, sino también de la interpretación que hacemos de cada experiencia. Dos personas pueden atravesar una situación similar y reaccionar de maneras completamente distintas debido a sus pensamientos, expectativas y creencias.

Esto no significa que debamos ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Más bien, propone evitar que las circunstancias difíciles controlen por completo nuestro estado de ánimo y nuestras decisiones. Reconocer lo que sentimos, analizar los hechos y mantener una perspectiva razonable puede ayudarnos a enfrentar los desafíos con mayor serenidad.

También es una invitación a cuidar nuestro diálogo interior. La forma en que nos hablamos cuando cometemos un error, enfrentamos una decepción o perseguimos una meta puede influir en nuestra confianza y capacidad para seguir adelante.

En definitiva, la frase nos recuerda que cultivar pensamientos más conscientes no cambia automáticamente la realidad, pero sí puede transformar la manera en que respondemos ante ella.

La frase de Marco Aurelio nos enseña que cambiar nuestros pensamientos puede ayudarnos a encontrar otra perspectiva ante las dificultades.| Crédito: Photothèque du musée Saint-Raymond

Más citas de Marco Aurelio

“No es a la muerte a lo que un hombre debe temer, sino a no empezar nunca a vivir”

“Rechaza tu sentimiento de ofensa y la ofensa misma desaparecerá.”

“Nunca dejes que el futuro te inquiete. Lo afrontarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te protegen del presente.”

“Se necesita muy poco para tener una vida feliz; todo está dentro de ti, en tu forma de pensar.”

“Si no está bien, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas.”