Hay frases que parecen hablar de relaciones amorosas, pero también esconden una reflexión sobre el miedo a sufrir, la confianza y la necesidad de aprender a soltar. La cita del día de Marilyn Monroe, la icónica actriz estadounidense que conquistó Hollywood con su talento y carisma, plantea una manera de entender los vínculos sentimentales desde la prudencia y la independencia emocional: “Una chica sabia besa pero no ama, escucha pero no cree, y se va antes de que la dejen”. Sus palabras invitan a preguntarse hasta qué punto las experiencias pasadas pueden influir en nuestra forma de amar y en las decisiones que tomamos para evitar una decepción.

¿Qué significa la frase de Marilyn Monroe sobre el amor?

La cita del día de Marilyn Monroe invita a pensar en la confianza y la independencia emocional. | Crédito: Mag

La frase atribuida a Marilyn Monroe, “Una chica sabia besa pero no ama, escucha pero no cree, y se va antes de que la dejen”, puede interpretarse como una reflexión sobre la autonomía de las mujeres y su capacidad para tomar decisiones sin depender de la aprobación de una pareja. Desde esta perspectiva, el mensaje no solo habla de evitar una decepción amorosa, sino también de no renunciar a la propia identidad por miedo a perder a alguien.

Esta lectura adquiere otro sentido al recordar que Marilyn Monroe desafió las reglas de la industria de Hollywood en una época en la que las mujeres tenían menos oportunidades para controlar sus carreras. En la década de 1950, la actriz se enfrentó a 20th Century Fox por las condiciones de su contrato, impulsó su propia productora cinematográfica y cuestionó las limitaciones que los estudios imponían a las intérpretes. Su trayectoria también ha sido analizada desde la perspectiva de las desigualdades de género y el trato que recibían las mujeres en el mundo del espectáculo.

Así, la frase puede entenderse como una invitación a conservar la libertad de elegir en las relaciones sentimentales. Marcharse antes de que alguien nos abandone puede reflejar el deseo de protegerse, pero la independencia también consiste en reconocer que una mujer puede amar sin perder su autonomía, establecer límites y decidir qué trato está dispuesta a aceptar.

Aunque no debe asumirse que estas palabras expresan directamente las convicciones feministas de Monroe sin una fuente que confirme su autoría, su historia permite relacionar la reflexión con una lucha más amplia: la de las mujeres por tener voz propia, tomar sus decisiones y no quedar definidas únicamente por sus relaciones amorosas.

La cita del día de Marilyn Monroe demuestra que la verdadera fortaleza no consiste en evitar el amor, sino en defender la libertad de elegir cómo vivirlo sin renunciar a uno mismo. | Crédito: AFP / ARCHIVE

Más citas de Marilyn Monroe

“Soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores, soy incontrolable y a veces difícil de tratar. Pero si no puedes soportarme en mis peores momentos, entonces desde luego no me mereces en mis mejores momentos.”

“La imperfección es belleza, la locura es genialidad y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido.”

“Si puedes hacer reír a una mujer, puedes hacer que haga cualquier cosa.”

“El verdadero amante es el hombre que puede emocionarte besándote la frente, sonriéndote a los ojos o simplemente mirando al vacío.”

“Si vas a ser hipócrita, al menos que una de tus caras sea bonita.”