Cuando se inicia una nueva etapa en el amor, siempre habrá distintos comentarios. Algunos suelen felicitar y brindar las mejores vibras, mientras que otros otorgan puntos de vistas que no son favorables; lo último señalado puede tener una influencia negativa en un vínculo amoroso. Con lo indicado, la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, nos invita a reflexionar por qué es relevante ignorar —en cierta parte— los distintos comentarios ofrecidos por los demás.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

Esta cita correspondiente a Mario Benedetti intenta explicar por qué se debe evitar los comentarios cuando iniciamos una relación. (Crédito: Mag)

“Cada vez que te enamores no expliques a nadie nada, deja que el amor te invada sin entrar en pormenores” pretende revelar que el amor se debe vivir plenamente sin sentir la presión de dar explicaciones sobre por qué sentimos afecto por aquella persona con la cual iniciamos un vínculo amoroso.

Esto suele ocurrir cuando se inicia una relación; sentimos preocupación por lo que dirá nuestra familia o amigos. Emergen distintos pensamientos negativos que, desafortunadamente, pueden detener el proceso de una unión maravillosa.

La cita también invita a proteger nuestro enamoramiento. En ciertas ocasiones contamos cada detalle de nuestra etapa amorosa a ciertas personas; es en ese momento que damos cabida a opiniones o prejuicios. Se debe comprender que el amor debe ser íntimo y real.

En resumen, experimentar un vínculo amoroso no necesita ciertas pautas o la aprobación de la gente para que valga la pena. Lo importante es afrontar esta vivencia, cuidarla hasta donde lo permita el destino y, sobre todo, disfrutarla al máximo.

Para que una relación funcione, es necesario evitar cada tipo de opinión o prejuicio. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / dulce panebra

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