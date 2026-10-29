Conforme pasan los años, se empieza a valorar mejor el tiempo y a saber en qué ocasiones es conveniente invertirlo. A pesar de ello, uno desearía que ciertos instantes duraran más al considerarlos demasiado cortos por la emoción que brindaron; eso es lo que nos intenta explicar la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta, sobre la relatividad del tiempo.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

Esta frase es considerada como una de las más célebres escritas por Mario Benedetti. (Crédito: Mag)

“Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo” nos explica sobre qué tan relativo es el tiempo en cada momento que vivimos. En ciertas ocasiones, el reloj marca un tiempo muy corto, pero esa vivencia fue suficiente para que quede grabada en nuestro interior.

Existe la creencia que los momentos más importantes necesitan durar horas o días, pero se trata de una percepción errónea. A veces, un instante ofrece una emoción intensa que supera cualquier periodo largo y aburrido.

Esto puede ocurrir cuando experimentamos una muestra de cariño, logramos un gran objetivo o incluso cuando visualizamos nuestras metas en nuestra mente. Pueden ser muy cortos, pero ocasionan una gran felicidad que perduran con el pasar de los años.

En conclusión, el verdadero sentido de nuestra vida no se mide en los minutos u horas acumuladas, sino en la intensidad con la disfrutamos cada momento.

La intensidad de cada momento hacer olvidar el tiempo que se invirtio. (Crédito: EFE/Gustavo Cuevas) / Gustavo Cuevas

Más citas de Mario Benedetti

“Algunas cosas del pasado desaparecieron pero otras abren una brecha al futuro y son las que quiero rescatar.”

“ Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada y nada acontece, y nada me conmueve hasta la raíz .”

“ Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza .”

“ Yo no sé si dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda .”

“Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón.”