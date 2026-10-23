Muchas personas señalan que el tiempo es un factor determinante para medir el valor de una situación o experiencia. Aunque se trata de una postura válida, surge la siguiente pregunta: ¿alguno de estos momentos son capaces de dejar una marca que pueda mantenerse vigente hasta la fecha? En ese sentido, vale la pena comprender la cita del día correspondiente a Mario Benedetti, escritor uruguayo e integrante de la ‘Generación del 45′, la cual nos invita a reflexionar sobre la intensidad de cada momento vivido.

¿Qué significa la cita de Mario Benedetti?

Esta frase del poeta uruguayo nos invita a entender cómo influye el tiempo en cada momento vivido. (Crédito: Mag)

La frase “Cinco minutos son suficientes para vivir una vida entera, así de relativo es el tiempo” del poeta uruguayo intenta explicar que la duración de la vida no se tiene que medir por los minutos o las horas que pasan en el reloj, sino por la huella que dejan esos momentos, aunque sean cortos.

Hay conversaciones, experiencias o cualquier tipo de momento que son suficientes para que queden marcados en nuestro interior. Así pasen una buena cantidad de años, se recuerdan con facilidad y generan una sensación de felicidad, a pesar de que esas situaciones hayan sido cortas.

Por eso, Benedetti afirma que el tiempo es relativo. Una espera dolorosa puede parecer muy larga, mientras que un encuentro feliz puede terminar de manera enseguida. Si bien el reloj contó la misma cantidad de minutos, nuestras emociones permiten que cada vivencia tenga un peso distinto.

Con esta idea, el autor uruguayo nos invita a valorar la intensidad de cada intensidad más allá de la cantidad de tiempo que pueda tomar.

¿Cuáles son las obras literarias más conmemorativas de Mario Benedetti?

El poeta uruguayo, quien ha recibido más de 25 reconocimientos nacionales e internacionales por su calidad literaria, cuenta con distintos escritos que han marcado una generación y perduran hasta la fecha actual. A continuación, te nombraré algunas de sus obras literarias de mayor renombre:

“La Tregua”

“Gracias por el fuego”

“Vivir Adrede”

“Primavera con una esquina rota”

“Pedro y el Capitán”

Mario Benedetti formó parte de la 'Generación del 45', un grupo de escritores, poetas e intelectuales uruguayos. (Crédito: AFP)

Más citas de Mario Benedetti

“Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida”.

“Me gustaría mirar todo de lejos pero contigo”.

“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza”.

“La perfección es una pulida colección de errores”.