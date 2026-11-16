Conforme pasan los años, nos comenzamos a enfocar en ciertos objetivos que nos alejan —en cierta parte— de costumbres o gente para seguir creciendo de manera personal y profesional; sin embargo, son unos cuantos que realmente recuerdan con cierta emoción todo ese proceso para lograr hasta ese punto de éxito. En ese contexto, la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, nos invita a reflexionar sobre la valoración del crecimiento.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

Te invito a entender qué quiso revelar Benedetti con estas palabras. (Crédito: Mag)

La frase “La mariposa recordará por siempre que fue gusano” nos invita a recordar el valor de nuestros propios procesos de cambio y crecimiento personal. En estas palabras, Benedetti menciona el gusano u oruga, quien suele pasar por momentos difíciles y de encierro antes de desprender sus alas.

Se trata de un ejemplo que refleja el proceso de las personas: afrontamos etapas complicadas, llenas de dudas, tristezas o carencias, pero fueron ese motor que nos ayudó a alcanzar nuestras metas y darnos esa posibilidad de construir una mejor versión de nosotros mismos.

Eso sí, la humildad suele ser relevante cuando llegamos a la etapa de éxito. Contar con distintos logros no significa que debemos olvidar el esfuerzo que nos costó llegar hasta allí o subestimar a los demás. Cada vez que recordamos que fuimos “guanos”, nos mantiene los pies sobre la tierra y, sobre todo, a ser más agradecidos.

En conclusión, Benedetti nos compartió un mensaje sobre el orgullo de superarse sin perder la esencia inicial. Es verdad que debemos celebrar lo que hemos logrado, pero apreciando siempre que esa gran transformación comenzó desde abajo.

Benedetti es uno de los poetas uruguayos más reconocidos en la literatura hispanohablante. (Crédito: EFE/Gustavo Cuevas) / Gustavo Cuevas

Más citas de Mario Benedetti

“A veces me siento infeliz sin un motivo concreto.”

“Somos tristeza, por eso la alegría es una hazaña.”

“Todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido.”

“Yo no sé si dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda.”

“Que alguien te haga sentir cosas sin ponerte un dedo encima, eso es admirable.”