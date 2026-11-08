Una frase que nos invita a reflexionar sobre la belleza y los valores en el amor. (AFP)
Una frase que nos invita a reflexionar sobre la belleza y los valores en el amor. (AFP)
Marcelo López Chavez
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La mayoría de seres humanos comienza a sentir atracción por alguien debido a su apariencia física y consideran que así se siente el verdadero amor, pero sería una percepción errónea que el tiempo se suele encargar de demostrarlo. Con lo señalado, la de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la esencia y los valores en una persona.

Qué significa exactamente la cita del día de Mario Benedetti

¿Qué nos intenta revelar Mario Benedetti con estas palabras? (Crédito: Mag)
¿Qué nos intenta revelar Mario Benedetti con estas palabras? (Crédito: Mag)

La frase “Lo que más me gusta de vos es algo que no va a poder quitarte el tiempo” invita a pensar sobre qué es lo que realmente importa en las personas que sentimos afecto. A primera vista, nos fijamos en la belleza o la vitalidad que presenta, pero éstas cambian o se marchitan con el pasar de los años.

El valor verdadero de un hombre o una mujer no radica en su apariencia exterior, sino en su forma de ser, su bondad, su inteligencia y las virtudes que presenta. Estos aspectos no pueden destruirse, así pasen las décadas.

Entonces, si comenzamos a valorar a alguien por sus valores, ese amor puro perdurará con el paso del tiempo o hasta donde ese intenso sentimiento llegue a su fin. Es verdad que los rasgos físicos cambian, pero la esencia sigue siendo la misma.

En conclusión, Mario Benedetti nos invita con sus palabras a cambiar nuestra mirada hacia nosotros mismos y hacia los demás. Debemos adquirir cualidades que definan nuestra personalidad, como los buenos sentimientos y el carácter. Así pasen los años, éstas trascenderán y dejarán huella a quienes nos rodean.

Mario Benedetti nos indica que el amor tiene que ir más allá de la apariencia física. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Mario Benedetti nos indica que el amor tiene que ir más allá de la apariencia física. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Mario Benedetti

  • “A veces el silencio es la única forma de decir lo que no se puede gritar.”
  • “Si el corazón se aburre de querer, para qué sirve”.
  • “Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace”.
  • “Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida”.
  • “La perfección es una pulida colección de errores”.
SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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