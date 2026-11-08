La mayoría de seres humanos comienza a sentir atracción por alguien debido a su apariencia física y consideran que así se siente el verdadero amor, pero sería una percepción errónea que el tiempo se suele encargar de demostrarlo. Con lo señalado, la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la esencia y los valores en una persona.

Qué significa exactamente la cita del día de Mario Benedetti

¿Qué nos intenta revelar Mario Benedetti con estas palabras? (Crédito: Mag)

La frase “Lo que más me gusta de vos es algo que no va a poder quitarte el tiempo” invita a pensar sobre qué es lo que realmente importa en las personas que sentimos afecto. A primera vista, nos fijamos en la belleza o la vitalidad que presenta, pero éstas cambian o se marchitan con el pasar de los años.

El valor verdadero de un hombre o una mujer no radica en su apariencia exterior, sino en su forma de ser, su bondad, su inteligencia y las virtudes que presenta. Estos aspectos no pueden destruirse, así pasen las décadas.

Entonces, si comenzamos a valorar a alguien por sus valores, ese amor puro perdurará con el paso del tiempo o hasta donde ese intenso sentimiento llegue a su fin. Es verdad que los rasgos físicos cambian, pero la esencia sigue siendo la misma.

En conclusión, Mario Benedetti nos invita con sus palabras a cambiar nuestra mirada hacia nosotros mismos y hacia los demás. Debemos adquirir cualidades que definan nuestra personalidad, como los buenos sentimientos y el carácter. Así pasen los años, éstas trascenderán y dejarán huella a quienes nos rodean.

Mario Benedetti nos indica que el amor tiene que ir más allá de la apariencia física. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Mario Benedetti

“A veces el silencio es la única forma de decir lo que no se puede gritar.”

“Si el corazón se aburre de querer, para qué sirve”.

“Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace”.

“Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida”.

“La perfección es una pulida colección de errores”.