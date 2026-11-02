Si bien el amor puede brindarte momentos de felicidad, también te ofrece aprendizajes. Existen ocasiones donde ciertos vínculos no pueden profundizarse por distintos factores. Es allí donde se hace el intento por olvidar a aquella persona, pero se trata de una acción que no surge efecto de inmediato. Con lo señalado, la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, nos invita a reflexiones sobre cómo los verdaderos sentimientos no pueden desaparecer de la noche a la mañana.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

Una cita que nos invita a entender las consecuencias de no aceptar nuestras propias emociones. (Crédito: Mag)

La frase “Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón” intenta explicar sobre cómo las personas a veces intentan engañar su propia mente con el hecho olvidar a alguien por la cual sintieron distintas emociones.

Intentar superar a la fuerza se trataría de un intento que no tiene efecto inmediato. El verdadero amor no puede apagarse con el orden de la cabeza, pues el corazón sigue sintiendo ese afecto tan intenso que requiere de tiempo para que éste se vaya diluyendo.

En ese caso, uno debe ser honesto consigo mismo. Cuando nos preguntan si ya superemos a tal hombre o mujer que sentimos atracción o nos brindó recuerdos inolvidables, aparentamos que sí lo hemos logrado, pero se trata de una mentira que solo provoca tristeza.

En conclusión, Mario Benedetti nos invita a aceptar lo que sentimos sin la necesidad de juzgarnos. No tenemos por qué pelearnos con nosotros mismos por extrañar o querer a alguien; es mejor aceptar estas emociones y sanar de manera natural.

Algunas personas intentan olvidar a alguien a la fuerza, pero se trataría de un esfuerzo en vano. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

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“Te espero cuando la noche se haga día, suspiros de esperanzas ya perdidas. No creo que vengas, lo sé.”

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“Todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido.”

“La muerte se lleva todo lo que no fue, pero nosotros nos quedamos con lo que tuvimos.”