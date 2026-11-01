Gran parte de la humanidad tiene la idea errónea que siempre existirá un mañana para seguir creando recuerdos con aquellas personas que aprecia, pero, inesperadamente, esos vínculos pueden llegar a su fin. Cuando esto sucede, emerge una nostalgia que es difícil de superar, así pase un buen tiempo. Eso es lo que nos intenta explicar la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, la cual nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar cada momento que compartimos con las personas que amamos.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

Una frase que nos explica sobre el valor de cada momento y compañía. (Crédito: Mag)

La frase “Nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos” nos enseña que la tristeza o la nostalgia de extrañar a una persona o un lugar no tiene por qué considerarse negativo; al contrario, es una prueba contundente de que realmente fuimos felices en esos momentos.

Desafortunadamente, los buenos momentos tienen una estrecha relación con la felicidad y la tristeza. No se puede experimentar excelentes vivencias sin correr el riesgo de que estas pueden quedar como simples anécdotas.

Por esa razón, es importante aprovechar cada ocasión con aquellas personas que apreciamos, ya sean familiares, amistades o parejas, pues nunca se sabe cuándo será el día que esos vínculos lleguen a su fin. Lo crucial es disfrutar del presente.

En conclusión, Mario Benedetti nos invita a reflexionar que la tristeza que provoca un momento vivido no siempre debe catalogarse como un fracaso; puede representar el “costo” de haber sido felices.

Como dice Benedetti, extrañar es el precio que pagamos por haber vivido buenos momentos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Mario Benedetti

“Te espero cuando la noche se haga día, suspiros de esperanzas ya perdidas. No creo que vengas, lo sé.”

“Sin embargo todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía.”

“Si uno conociera lo que tiene con tanta claridad como conoce lo que le falta.”

“Todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido.”

“La muerte se lleva todo lo que no fue, pero nosotros nos quedamos con lo que tuvimos.”