Quién no ha realizado una promesa alguna vez. Millones de personas consideran que jurar ante alguien representa un acto simbólico que transmite confianza y compromiso, pero no todos son capaces de cumplir. Existen ciertas circunstancias o malas acciones que derrumban este acto de buena fe. Eso es lo que nos intenta explicar la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, dándonos a entender que “prometer” puede representar una prisión.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

Toma en cuenta qué pretende transmitir Mario Benedetti con estas palabras. (Crédito: Mag)

La frase “No hay que prometer nada porque las promesas son horribles ataduras, y cuando uno se siente amarrado, tiende a liberarse, eso es fatal” nos invita a pensar sobre el peligro de comprometernos a situaciones que no sabemos si las cumpliremos en un futuro.

La emoción del momento, el miedo a perder a alguien o las ganas de quedar bien nos incentivan a mantener un pacto que sería de por vida, pero el destino y el tiempo se combinan para poner a prueba a esa promesa que, por lo general, se destruye.

Benedetti tiene mucha razón al decir que las promesas son “horribles ataduras”, pues se trata de una obligación pesada cuyo fin es no fallar. Esa presión es la causante de que se termine diluyendo el cariño o el entusiasmo verdadero.

Todo ser humano necesita sentirse libre para alcanzar la paz; entonces, si percibe que una promesa lo mantiene “amarrado”, intentará liberarse de ella sin importar las consecuencias. Es así que ciertos vínculos se dan por finalizados.

En conclusión, esta cita de Mario Benedetti indica sutilmente en vivir el presente; es mejor demostrar afecto y lealtad con acciones reales cada día.

Realmente, gran parte de las promesas no suelen cumplirse. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Mario Benedetti

“ Algunas cosas del pasado desaparecieron pero otras abren una brecha al futuro y son las que quiero rescatar ”.

“ Cuando tengo preocupaciones, miedos o una historia de amor, tengo la suerte de ser capaz de transformarlo en un poema ”.

“ Hay menos tiempo que lugar, no obstante, hay lugares que duran un minuto y para cierto tiempo no hay lugar ”.

“ Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza ”.

“Lo que uno quiere de verdad, es lo que está hecho para uno; entonces hay que tomarlo, o intentar. En eso se te puede ir la vida, pero es una vida mucho mejor”.