Distintos estudios psicológicos han revelado que todo ser humano necesita el contacto físico para experimentar la felicidad, ya sea mediante un abrazo, una caricia o un beso; sin embargo, hay situaciones donde no se requiere esto para mantener un conexión profunda. Esto es lo que nos intenta explicar la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, con la finalidad de entender un poco más sobre el verdadero significado del amor.

Qué significa la frase de Mario Benedetti sobre el amor

Una frase que nos intenta revelar el poder de las palabras y acciones en el amor. (Crédito: Mag)

“Que alguien te haga sentir cosas sin ponerte un dedo encima, eso es admirable” pretende revelar que las conexiones profundas no se originan mediante el contacto físico; también surgen a través de la sintonía intelectual y espiritual.

Las palabras y los detalles tienen mucho poder de influencia, ya que son capaces de conmover, generar felicidad, otorgar paz o experimentar emociones positivas. Esto es suficiente para que, inesperadamente, surja el sentimiento del amor.

Más allá de controlar o presionar, estas palabras buscan transmitir que una excelente manera de demostrar afecto consiste en brindar un espacio seguro y agradable para que aquel con quien queremos vivir momentos inolvidables pueda ser feliz.

En conclusión, Mario Benedetti pretende transmitir que el verdadero amor puede encontrarse en los detalles más mínimos. No se necesita del “contacto físico” para descubrir si realmente estamos enamorados; una simple mirada o un “te quiero” pueden dar inicio a algo maravilloso.

Mario Benedetti fue un escritor uruguayo que posee grandes galardones en su trayectoria. (Foto por PABLO BIELLI / AFP) / PABLO BIELLI

Más citas de Mario Benedetti

“Te espero cuando la noche se haga día, suspiros de esperanzas ya perdidas. No creo que vengas, lo sé.”

“Sin embargo todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía.”

“Si uno conociera lo que tiene con tanta claridad como conoce lo que le falta.”

“Todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido.”

“La muerte se lleva todo lo que no fue, pero nosotros nos quedamos con lo que tuvimos.”