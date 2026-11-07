Hoy en día, una gran cantidad de seres humanos considera que les falta ese “algo” para experimentar la felicidad completa. Esto ocurre habitualmente cuando se comparan con vidas ajenas, pero valoran poco lo que poseen en la actualidad. Esto es lo que nos intenta explicar la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, la cual nos invita a entender el verdadero significado de la gratitud.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

¿Qué intenta transmitir esta frase escrita por el uruguayo Mario Benedetti? (Crédito: Mag)

La frase “Si uno conociera lo que tiene con tanta claridad como conoce lo que le falta” nos explica la trampa que existe en nuestra mente: prestamos más atención a lo que nos falta en lugar de valorar lo que poseemos. Es confirmado que gran parte de los humanos son seres incompletos que buscan algo más para sentirse satisfechos.

Si bien es respetable ese deseo de seguir creciendo en lo personal y profesional, nos olvidamos por completo de agradecer las bendiciones, las experiencias y las personas que forman parte de nuestra vida diaria.

Los propios filósofos indican que el anhelo constante de tener más causa sufrimiento. Sin darnos cuenta, nuestra felicidad ya se ha vuelto dependiente de las cosas externas que, en ciertas situaciones, no podemos alcanzar.

En conclusión, Mario Benedetti nos enseña una lección profunda sobre la conciencia y la gratitud. Vivir con claridad no significa caer en el conformismo; al contrario, debemos aprender a mirar nuestra realidad con total honestidad. Entonces, es necesario equilibrar la balanza entre lo que nos falta y lo que ya tenemos.

Cuando apreciamos lo que tenemos ahora, la vida suele ser más sencilla y feliz. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Mario Benedetti

“ Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio .”

“ Después de todo, la muerte solo es un síntoma de la vida .”

“ Siempre ando de mal genio. Yo qué sé. Como si me sintiera incómodo conmigo mismo .”

“ Cada vez que te enamores no expliques a nadie nada, deja que el amor te invada sin entrar en pormenores .”

“Nacemos tristes y morimos tristes pero en el entretiempo amamos cuerpos cuya triste belleza es un milagro.”