La vida no suele ser sencilla para gran parte de la humanidad, pues cada día deben lidiar con ciertos problemas que pueden afectar el estado de ánimo. Pese a ello, siempre existirán razones que pueden mejorar una jornada “gris” de manera instantánea. Eso es lo que nos intenta explicar la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo. ¿Qué intenta revelar exactamente?

Qué significa la frase de Mario Benedetti

¿Qué nos intenta explicar Mario Benedetti con estas palabras? (Crédito: Mag)

La frase “Somos tristeza, por eso la alegría es una hazaña” nos invita a reflexionar que el ser humano nace en un mundo lleno de incertidumbre, dolor y limitaciones. Entonces, el hecho de estar vivos nos permite experimentar la tristeza en el momento menos oportuno.

A pesar de esta “cruel” realidad, habrá ocasiones donde lograremos sonreír, disfrutar o construir momentos de bienestar. Entonces, se puede entender como un acto de valentía frente a la adversidad que existe en tiempos recientes.

Es así que la alegría no se siente como una simple emoción; al contrario, se convierte en una conquista consciente. Ser feliz en un mundo que puede golpear en cualquier momento requiere de esfuerzo, madurez y rebeldía; sin estas tres cualidades, nos sucumbimos ante la tristeza.

No se trata de negar los problemas ni de vivir en una falsa positividad; al contrario, se debe aceptar que la tristeza existe, pero que tenemos la capacidad suficiente para construir momentos de esperanza y sentido.

En conclusión, las palabras de Mario Benedetti nos invita a valorar cada momento alegre. De esa manera, seremos más resilientes, pues una sonrisa puede significar un triunfo ante las dificultades que presenta la vida.

El poeta uruguayo formó parte de la "Generación del 45". (Foto por PABLO BIELLI / AFP) / PABLO BIELLI

Más citas de Mario Benedetti

“ Que alguien te haga sentir cosas sin ponerte un dedo encima, eso es admirable ”.

“ Cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia ”.

“ Si uno conociera lo que tiene con tanta claridad como conoce lo que le falta ”.

“ De todas aquellas manos, la suya era la única que me transmitía la vida ”.

“ Todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido ”.

“La perfección es una pulida corrección de errores”.