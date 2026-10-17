Habitualmente pensamos que querer a alguien se trata solo de admirar sus buenas virtudes o la belleza física que presenta, pero pocos toman en cuenta qué impacto genera dicha persona en sus propias vidas. Eso nos trata de explicar la cita del día de Mario Benedetti, poeta uruguayo e integrante de la Generación del 45. Entender su frase nos permite tener una mejor noción de lo que realmente es el verdadero enamoramiento.

¿Qué significa la frase de Mario Benedetti sobre el querer realmente a alguien?

Esta cita del día de Mario Benedetti nos invita a reflexionar lo que realmente significa estar enamorado(a). (Crédito: Mag)

Desafortunadamente, existen hombres y mujeres que esconden su verdadera identidad con el propósito de que la persona comience a sentir atracción. Si bien en ciertos casos se logra el objetivo, el tiempo demuestra que dicha acción no genera alegría.

La cita revelada por el poeta Benedetti intenta manifestar que querer a alguien no se trata únicamente de resaltar sus buenas cualidades, sino en valorar cómo nos sentimos con su compañía. Cada persona debe mostrar su “verdadero yo” para que experimente el real significado del amor.

También se puede entender que una verdadera pareja debe funcionar como un motor de crecimiento personal en todos los aspectos de la vida. No se trata de solo apoyar en los momentos difíciles, sino también en fortalecer las debilidades que la otra parte detecta.

Con lo revelado por Mario Benedetti, se entiende que el amor sano no solo se basa en compartir momentos; también debe predominar la autenticidad y la mejoría personal. ¿Te imaginas decir bromas sin la necesidad de avergonzarte o cumplir tus objetivos gracias a que esa persona cree en ti? Eso intenta explicar el autor uruguayo con este frase.

¿Quién fue Mario Benedetti, el escritor uruguayo al que se le atribuye esta cita?

Este escritor nacido en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay, fue una de las figuras clave de la Generación del 45, la cual también se le conoce como “la generación crítica”. Pese a no terminar sus estudios secundarios por razones económicas, no fue impedimento para convertirse en un ícono de la literatura hispanohablante.

Entre sus obras más importantes resaltan “Poemas de la Oficina”, “Montevideanos” y “La Tregua”; la última novela mencionada lo consagró como escritor hasta el punto de adaptarla en el cine, teatro y televisión.

La cita del día de Mario Benedetti nos explica que estar enamorado es ser auténtico. (Foto por PABLO BIELLI / AFP) / PABLO BIELLI

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