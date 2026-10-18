Considerado una de las emociones más contradictorias, el amor es capaz de provocar tanto la mayor de las alegrías como una gran tristeza cuando llega a su fin; lo último mencionado invita a muchas personas a cerrar su corazón sin darse una nueva oportunidad por el temor de nuevamente sufrir. En ese contexto, la cita del día de Mario Benedetti, escritor uruguayo e integrante de la Generación del 45, nos invita a reflexionar sobre la decisión de intentarlo una vez más.

¿Qué significa la frase de Mario Benedetti sobre darse una nueva oportunidad en el amor?

La frase de Mario Benedetti nos revela la realidad de miles de personas que padecieron de decepciones amorosas. (Crédito: Mag)

La frase del poeta uruguayo presenta una idea sencilla: una persona puede sentirse prisionera aún cuando tiene la libertad de sentir nuevamente sentimientos hermosos. Esa “cárcel” suele aparecer ante la decisión de cerrar el corazón por temor, orgullo o dolor.

Hay casos donde un hombre o una mujer evita expresar cariño o confiar nuevamente en alguien. Esta medida radical se puede relacionar a una fuerte decepción y es así que no quiere volver a experimentarla.

Si bien se trata de una técnica de protección que evita futuras heridas, se deja pasar experiencias que podrían generar mayores alegrías. De esa manera, la soledad se hace presente por buen tiempo, la cual provoca repercusiones negativas.

Con lo dicho por Mario Benedetti, nos invita a reflexionar que no debemos convertir las decepciones amorosas en una renuncia permanente hacia este bonito sentimiento. No se tiene por qué cerrar las puertas hacia oportunidades increíbles, aunque es necesario establecer límites.

¿Quién fue Mario Benedetti, el escritor uruguayo al que se le atribuye esta cita?

Este escritor nacido en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay, fue una de las figuras clave de la Generación del 45, la cual también se le conoce como “la generación crítica”. Pese a no terminar sus estudios secundarios por razones económicas, no fue impedimento para convertirse en un ícono de la literatura hispanohablante.

Entre sus obras más importantes resaltan “Poemas de la Oficina”, “Montevideanos” y “La Tregua”; la última novela mencionada lo consagró como escritor hasta el punto de adaptarla en el cine, teatro y televisión.

Benedetti destaca por ser uno de los poetas y dramaturgos más importante de la literatura latinoamericana del siglo XX. (Crédito: EFE/Gustavo Cuevas) / Gustavo Cuevas

Más citas de Mario Benedetti

“Contigo no tengo necesidad de vivir a la defensiva. Me siento feliz.”

“Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo”

“Para mí, el paraíso es tu mirada.”

“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza.”