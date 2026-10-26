En la actualidad, muchas personas se han acostumbrado a disfrutar cada momento en soledad. Si bien es una experiencia que lo recomiendan totalmente los especialistas del cuidado mental, en ciertas ocasiones sí se despierta la ilusión de compartir vivencias con otro ser humano. Eso es lo que nos intenta explicar en cierta forma la cita de día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo.

Qué significa la cita de Mario Benedetti

Una célebre frase que permite a miles de personas a seguir reflexionando sobre una verdadera compañía. (Crédito: Mag)

La frase “Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón” intenta explicar que toda persona necesita de alguien para experimentar el verdadero significado del amor. No se trata únicamente del contacto físico; también para expresar lo que sentimos con total confianza.

Hay seres humanos que afrontan cada día sin tener la oportunidad de liberar sus cargas emocionales. Si bien pueden mostrar fortaleza a causa de la soledad, es altamente probable que anhelan experimentar una compañía.

El uso del término “cómplice” no se vincula necesariamente hacia un ser dispuesto a realizar acciones malas; al contrario, se trata de aquella persona que esté dispuesta a escuchar los secretos del alma, aliviar esa carga pesada del pasado y estar dispuesta a generar recuerdos imborrables.

Como expresa el autor Mario Benedetti, esa compañía debe contar con ese don capaz de despertar esa lado emotivo que esconde nuestro interior. Eso sí, la soledad no tiene que ser visualizado como algo negativo.

Mario Benedetti es considerado como uno de los literarios latinoamericanos más influyentes. (Crédito: EFE/ M. Hernandez De Leon) / M. HERNANDEZ DE LEON

Más citas de Mario Benedetti

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas.”

“Que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler, que pase lo que tenga que pasar.”

“La perfección es una pulida colección de errores.”

“Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.”

“En realidad, sólo existe la dirección que tomamos, lo que puede haber sido ya no vale.”