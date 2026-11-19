El optimismo es una cualidad muy valorada por gran parte de las personas. Suele aparecer habitualmente cuando nos proponemos una meta o un objetivo. Es una ilusión que nos incentiva a dar lo mejor de nosotros mismos, pero esta emoción puede jugar una mala pasada. Por esa razón, contados seres humanos prefieren ser “pesimistas” ante lo que se avecina y no necesariamente signifique tener pensamientos negativos. Esto es lo que nos intenta explicar la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo. A continuación, te revelaré en qué consiste la frase “Un pesimista es solo un optimista bien informado”.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

¿Qué intenta revelar Mario Benedetti con estas palabras? (Crédito: Mag)

Las palabras de Benedetti nos revelan que la información y la experiencia cambian nuestra forma de ver la vida. Una persona pesimista suele ser catalogada como negativa, pero pocos analizan detenidamente que dicha actitud nace de conocer a fondo los detalles y los problemas de una situación.

Ser optimista es importante, pero dejarse llevar netamente por esa emoción puede ser un punto en contra que podría llevar a la decepción. No solo se trata de ver la parte “bonita” de una meta; es trata de ser consciente de los riesgos que conlleva.

Tener la información necesaria nos hace escapar de la “burbuja” que vivimos. Un “optimista bien informado” comprende que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen.

En conclusión, el poeta uruguayo nos deja una pregunta intrigante: ¿prefieres vivir con engaños o tener los pies sobre la tierra aunque eso nos vuelve desconfiados? No se trata de perder la esperanza; al contrario, prefiere que estemos preparados ante cada circunstancia.

Un optimista bien informado puede obtener mejores resultados en lo que se plantea. (Crédito: Vitaly Gariev / Pexels)

Más citas de Mario Benedetti

“ Yo no sé si dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda ”.

“ Es curioso cómo a veces se puede llegar a ser tan inocentemente cruel ”.

“ Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza ”.

“ El que hace trampa es porque no tiene coraje para ser honesto ”.

“Cinco minutos son suficientes para vivir una vida entera, así de relativo es el tiempo”.