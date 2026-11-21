La debilidad suele ser un término relacionado a lo negativo, pues se le atribuye a alguien que no cuenta con la fuerza suficiente o presenta miedo ante determinadas situaciones; sin embargo, casi nadie se da cuenta que dicha persona presenta una fortaleza para continuar hacia adelante pese a todas esos “puntos en contra”. Eso es lo que nos intenta transmitir el poeta uruguayo Mario Benedetti con su frase “Quién lo diría, los débiles de veras nunca se rinden”; para saber más detalles sobre esta cita del día , sigue leyendo este artículo informativo.

Qué significa exactamente la frase de Mario Benedetti

Descubre qué quiso transmitir Mario Benedetti con estas palabras. (Crédito: Mag)

Habitualmente, pensamos que una persona débil se asusta con facilidad, que llora o no tiene la fuerza suficiente para asumir distintos desafíos; sin embargo, pocos perciben que su verdadera fuerza consiste en mantener esa convicción de seguir.

La sociedad suele confiar más en aquellos que transmiten seguridad, pero, ante un problema grande, quienes parecían ser más vulnerables son quienes afrontan mejor cada dificultad.

Esto ocurre porque, al ser conscientes de sus propias limitaciones, aprendieron a esforzarse el doble; es así que desarrollaron una paciencia y una valentía muy valiosa para afrontar cualquier obstáculo.

En conclusión, Mario Benedetti nos invita a reflexionar que no debemos juzgar a los demás por sus apariencias. Todos podemos sentirnos cansados, asustados o sin la energía necesaria, pero estas palabras incentivan a seguir intentándolo para conseguir la victoria.

Con estas palabras de Mario Benedetti, tenemos que dejar de subestimar a quienes consideramos "débiles". (Crédito: PABLO BIELLI / AFP) / PABLO BIELLI

Más citas de Mario Benedetti

“ En la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas ”.

“ La mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo, así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad ”.

“ Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio ”.

“ Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación ”.

“Después de todo, la muerte solo es un síntoma de la vida”.