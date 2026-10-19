Entregar amor es uno de los procesos más difíciles que todo ser humano debe pasar. Si bien existe la ilusión de experimentar una etapa de cariño y compañía, muchos individuos se limitan por el temor a no ser correspondidos. En ese contexto, la cita del día de Mario Benedetti, galardonado poeta uruguayo, nos invita a entender cuál es la verdadera esencia del enamoramiento.

¿Qué significa la cita de Mario Benedetti sobre el verdadero enamoramiento?

Una reflexión de Mario Benedetti para comprender el verdadero significado del enamoramiento. (Crédito: Mag)

La frase “Y para estar total, completa, absolutamente enamorado, hay que tener plena conciencia de que uno también es querido, que uno también inspira amor” pretende revelar que el amor verdadero no solo tiene que expresarse mediante una sola vía; debe ser totalmente recíproco para experimentar la felicidad.

Tanto hombres como mujeres han sentido atracción por alguien en particular; sin embargo, tuvieron la duda de si realmente dicha persona sentía lo mismo debido a las acciones que percibía. Entonces, se crea una inseguridad, la cual no lleva hacia un buen puerto.

Entonces, esta cita escrita por Mario Benedetti pretende transmitir que un ser humano debe arriesgarse al amor cuando tiene la certeza de que el afecto es compartido. Cuando las dudas o el temor son mínimas, es la ocasión perfecta para dar paso al enamoramiento.

¿Cuáles son las obras literarias más conmemorativas de Mario Benedetti?

El poeta uruguayo, quien ha recibido más de 25 reconocimientos nacionales e internacionales por su calidad literaria, cuenta con distintos escritos que han marcado una generación y perduran hasta la fecha actual. A continuación, te nombraré algunas de sus obras literarias de mayor renombre:

“La Tregua”

“Gracias por el fuego”

“Vivir Adrede”

“Primavera con una esquina rota”

“Pedro y el Capitán”

El autor uruguayo destaca por sus interasantes obras literarias. (Crédito: AFP)

Más citas de Mario Benedetti

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”.

“Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida”.

“Quién lo diría, los débiles de veras nunca se rinden”.

“Me gusta la gente capaz de entender que el mayor del ser humano, es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón”.

“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza”.

“La gloria no consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse las veces que sea necesario”.