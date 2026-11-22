Cada persona cuenta con virtudes y defectos; nadie en este mundo es perfecto. Pese a ello, existe ese deseo de seguir creciendo en lo personal, pero es cuestión de disposición y constancia. En ese contexto, la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, nos invita a reflexionar por qué es importante aceptarnos tal como somos.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

Conoce qué pretende transmitir Benedetti con estas palabras. (Crédito: Mag)

La frase “Yo quisiera ser yo, pero un poco mejor” de Mario Benedetti trata de explicar que tiene el anhelo de seguir amando su propia esencia, pero no descarta la posibilidad de seguir puliendo aquellos errores para conseguir la plenitud personal.

Con estas palabras del poeta uruguayo, el crecimiento personal es indispensable en cada ser humano. No significa exigirnos a la perfección ni cambiar de la noche a la mañana; consiste en dar pequeños avances diarios.

Reconocer que podemos ser “un poco mejor” es tener en cuenta que contamos con defectos y que cometemos errores, pero tenemos la disponibilidad de seguir mejorando; siempre habrá espacio para aprender.

En conclusión, el poeta Benedetti nos propone una meta sencilla en sus palabras: no hay que buscar ser extraordinarios para lograr la plenitud, basta con seguir siendo fieles a nosotros mismos mientras realizamos pequeños esfuerzo para conseguir nuestra mejor versión.

Con estas palabras, Benedetti nos dice que debemos aceptarnos tal como son, pero si descartar la posibilidad de seguir mejorando. (Crédito: ERIC CABANIS / AFP)

Más citas de Mario Benedetti

“Un pesimista es solo un optimista bien informado”.

“Siempre ando de mal genio. Yo qué sé. Como si me sintiera incómodo conmigo mismo”.

“Cada vez que te enamores no expliques a nadie nada, deja que el amor te invada sin entrar en pormenores”.

“Nacemos tristes y morimos tristes pero en el entretiempo amamos cuerpos cuya triste belleza es un milagro”.

“Cinco minutos son suficientes para vivir una vida entera, así de relativo es el tiempo”.