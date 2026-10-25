Una carga frecuente que todo ser humano les cuesta desprenderse son los problemas. Cuando aparecen, se les brinda mucha atención y esfuerzo con el propósito de desaparecerlos, pero, ¿es justo que cada día se tenga que estar pendiente a estos inconvenientes para recuperar la tranquilidad? Eso es lo que nos invita a reflexionar la cita del día de Maya Angelou, una célebre escritora y activista estadounidense.

Qué significa la frase de Maya Angelou

Descubre qué intenta revelar Maya Angelou con esta frase icónica. (Crédito: Mag)

La frase de Maya Angelou “Cada persona merece un día en el que no se enfrente a los problemas, no busque soluciones” intenta explicar que toda persona necesita darse un descanso de las preocupaciones que carga diariamente, sin sentir la culpabilidad de no estar resolviéndolas.

Esto no intenta decir que debemos imaginar una vida sin problemas o restar importancia a estas preocupaciones; al contrario, se necesita regularizar esa atención. ¿Cuántas veces dejaste pasar ocasiones ideales para disfrutar del día, pero las dejaste por centrarte en solucionar dichos percances?

El tiempo es valioso y seguramente consideras que transcurre con mayor rapidez. No sería justo que determines tus momentos libres únicamente a los problemas y las preocupaciones. Al contrario, tu espacio disponible inviértelo en crear buenos recuerdos.

Con esta frase de Maya Angelou, se puede concluir que la vida no está hecha únicamente para ocuparse en las responsabilidades o de los problemas; también merece momentos para retomar la calma.

Quién fue Maya Angelou

Además de ser escritora, Maya Angelou también destacó por ser poeta, bailarina, cantante, actividades y académica estadounidense. Eso sí, su popularidad se debe especialmente a sus autobiografías.

También enfrentó la discriminación en EE. UU., consiguiendo un hito sumamente importante hasta la fecha: ser la primera mujer afroamericana en trabajar en la ciudad de San Francisco. Este fue el paso inicial que le permitió consolidar su lucha por los derechos de las personas afroamericanas.

Maya Angelou fue una de las principales activistas por los derechos de los afroamericanos. (Foto: YorkCollege/Flickr)

Más citas de Maya Angelou

“He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir.”

“Cuando algo no te gusta, lo que debes hacer es cambiarlo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu forma de pensar al respecto. No te quejes.”

“Puedo cambiar por lo que me sucede. Pero me niego a que me degrade.

“En aquel entonces hice lo que sabía hacer. Ahora que sé más, lo hago mejor.”