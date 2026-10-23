Todas las personas presentan virtudes y defectos; nadie está libre de ello. Sin embargo, gran parte de estos seres humanos muestran una faceta que causa admiración en un primer momento aunque la realidad suele ser completamente diferente. Con los señalado, toma relevancia la cita del día ofrecida por Maya Angelou, escritora y activista estadounidense, la cual nos invita a reflexionar sobre la verdadera personalidad de cada hombre o mujer.

¿Qué significa la cita de Maya Angelou?

Maya Angelou nos brinda esta frase que nos permite reflexionar sobre la verdadera identidad de una persona. (Crédito: Mag)

La frase “Cuando alguien te muestra cómo es, créelo a la primera” intenta señalar que toda persona debe prestar atención a las acciones que ofrece la otra parte desde el primer momento que deja ver su verdadera forma de ser; no tanto necesita fijarse en sus palabras.

Dicha “realidad” suele mostrarse habitualmente cuando el hombre o la mujer está afrontando un momento de tensión, descuido o conflicto. La verdadera naturaleza de dicha persona sale a flote.

No se necesita otra oportunidad, pues, como dice la frase de Maya Angelou, solo basta esa “primera vez” para sacar conclusiones sobre la forma en que una persona maneja los momentos tensos que nos involucran, ayudándonos a prevenir sufrimientos innecesarios.

Ante eso, nos tenemos que justificar estas actitudes pensando “mejorará”, “tuvo un mal día” o “podré ayudarlo(a) a mejorar”. Al contrario, se debe tomar esas señales y analizarlas profundamente si es necesario mantener el vínculo.

¿Quién fue Maya Angelou, la escritora estadounidense al que se le atribuye esta cita?

Maya Angelou no solo fue una escritora; también destacó como cantante, actriz, bailarina, activista y académica estadounidense. Eso sí, la literatura ocupó un lugar importante en su vida y pudo demostrar sus dotes en la escritura realizando autobiografías.

Su trabajo literario y artístico le permitió recibir numerosos premios y distinciones, entre los cuales destacan Premios Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, la Medalla Presidencial de la Libertad y más de 30 doctorados honoris causa.

Maya Angelou también se destacó por proteger los derechos civiles de los afrodescendientes en EE. UU. (Crédito: HECTOR MATA / AFP) / HECTOR MATA

Más citas de Maya Angelou

“Si encuentras en tu corazón la voluntad de preocuparte por otra persona, habrás triunfado.”

“Tú solo eres suficiente. No tienes nada que demostrarle a nadie.”

“Ten el valor suficiente para confiar en el amor una vez más y siempre una vez más.”

“Cuando alguien te muestre cómo es, créelo a la primera.”

“Puede que no controles todos los acontecimientos que te suceden, pero puedes decidir no dejar que te afecten negativamente.”