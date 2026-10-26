En tiempos actuales, predomina en demasía el “qué dirán”, obligando a gran parte de la población a realizar acciones que no les genera felicidad solo por encajar en la sociedad. Son contados seres que asumen, por así decirlo, el riesgo de ser auténticos sin temor a los resultados. En ese contexto, la cita del día de Maya Angelou, escritora y activista estadounidense, nos invita a reflexionar qué tan poderoso es realizar acciones con total sinceridad.

Qué significa la cita de Maya Angelou

Una frase que nos explica sobre de la autenticidad al tomar una decisión. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

La frase “He aprendido que cada vez que decido algo con el corazón abierto, generalmente tomo la decisión correcta” se centra especialmente en la sinceridad, pues las decisiones basadas en esta virtud habitualmente generan bienestar en uno mismo.

Esto no quiere decir que todas nuestras deciones terminen siempre en resultados favorables; habrá ocasiones que derivan a ciertas consecuencias, pero se obtiene una tranquilidad absoluta por tomar el camino de la autenticidad.

Eso es lo que intenta explicar Maya Angelou con esta cita: podemos actuar con buenas intenciones y aún así equivocarnos o sentir dolor por ello. Una decisión correcta no siempre es sencilla, pero la reconocerás como honesta y respetuosa contigo y con los demás.

Quién fue Maya Angelou

Además de ser escritora, Maya Angelou también destacó por ser poeta, bailarina, cantante, actividades y académica estadounidense. Eso sí, su popularidad se debe especialmente a sus autobiografías.

También enfrentó la discriminación en EE. UU., consiguiendo un hito sumamente importante hasta la fecha: ser la primera mujer afroamericana en trabajar en la ciudad de San Francisco. Este fue el paso inicial que le permitió consolidar su lucha por los derechos de las personas afroamericanas.

Maya Angelou fue una de las principales activistas por los derechos de los afroamericanos. (Foto: YorkCollege/Flickr)

Más citas de Maya Angelou

“He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir.”

“Cuando algo no te gusta, lo que debes hacer es cambiarlo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu forma de pensar al respecto. No te quejes.”

“Puedo cambiar por lo que me sucede. Pero me niego a que me degrade.

“En aquel entonces hice lo que sabía hacer. Ahora que sé más, lo hago mejor.”