En tiempos recientes, existe la idea equivocada de que simples gestos o palabras son suficientes para crear recuerdos permanentes, dejando de lado que los seres humanos conectan de forma profunda a través de lo que sienten. En ese contexto, la cita del día de Maya Angelou, escritora y activista por los derechos civiles estadounidenses, nos hace un llamado a comprender por qué necesitamos recuperar la empatía y la calidez humana.

¿Qué significa la frase de Maya Angelou sobre despertar emociones en los demás?

La frase dicha por Maya Angelou nos revela los resultados de despertar emociones en otras personas. (Crédito: Mag)

La frase revelada por la escritora estadounidense explica el valor del trato que ofrecemos a los demás. Si bien las palabras o las acciones pueden mejorar el estado de ánimo, suele ser momentáneo y se puede olvidar conforme pasen los días, semanas o años.

Seguramente tienes distintos recuerdos donde te sentiste querido, escuchado o priorizado. Eso es lo que intenta explicar la activista Angelou: cuando se despierta una emoción en tu interior, tendrás presente ese momento hasta el final de tus días.

Entonces, las emociones perduran, sean en contextos positivos o negativos. Por esa razón, la creadora de esta frase nos hace presente que el trato otorgado suele tener un impacto en una persona; es así que la empatía cumple un rol importante.

¿Quién fue Maya Angelou, la escritora estadounidense al que se le atribuye esta cita?

Maya Angelou no solo fue una escritora; también destacó como cantante, actriz, bailarina, activista y académica estadounidense. Eso sí, la literatura ocupó un lugar importante en su vida y pudo demostrar sus dotes en la escritura realizando autobiografías.

Su trabajo literario y artístico le permitió recibir numerosos premios y distinciones, entre los cuales destacan Premios Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, la Medalla Presidencial de la Libertad y más de 30 doctorados honoris causa.

Maya Angelou también se destacó por proteger los derechos civiles de los afrodescendientes en EE. UU. (Crédito: HECTOR MATA / AFP) / HECTOR MATA

Más citas de Maya Angelou

“Si encuentras en tu corazón la voluntad de preocuparte por otra persona, habrás triunfado.”

“Tú solo eres suficiente. No tienes nada que demostrarle a nadie.”

“Ten el valor suficiente para confiar en el amor una vez más y siempre una vez más.”

“Cuando alguien te muestre cómo es, créelo a la primera.”

“Puede que no controles todos los acontecimientos que te suceden, pero puedes decidir no dejar que te afecten negativamente.”