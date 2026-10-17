En tiempos recientes, existe la idea equivocada de que simples gestos o palabras son suficientes para crear recuerdos permanentes, dejando de lado que los seres humanos conectan de forma profunda a través de lo que sienten. En ese contexto, la cita del día de Maya Angelou, escritora y activista por los derechos civiles estadounidenses, nos hace un llamado a comprender por qué necesitamos recuperar la empatía y la calidez humana.
¿Qué significa la frase de Maya Angelou sobre despertar emociones en los demás?
La frase revelada por la escritora estadounidense explica el valor del trato que ofrecemos a los demás. Si bien las palabras o las acciones pueden mejorar el estado de ánimo, suele ser momentáneo y se puede olvidar conforme pasen los días, semanas o años.
Seguramente tienes distintos recuerdos donde te sentiste querido, escuchado o priorizado. Eso es lo que intenta explicar la activista Angelou: cuando se despierta una emoción en tu interior, tendrás presente ese momento hasta el final de tus días.
Entonces, las emociones perduran, sean en contextos positivos o negativos. Por esa razón, la creadora de esta frase nos hace presente que el trato otorgado suele tener un impacto en una persona; es así que la empatía cumple un rol importante.
¿Quién fue Maya Angelou, la escritora estadounidense al que se le atribuye esta cita?
Maya Angelou no solo fue una escritora; también destacó como cantante, actriz, bailarina, activista y académica estadounidense. Eso sí, la literatura ocupó un lugar importante en su vida y pudo demostrar sus dotes en la escritura realizando autobiografías.
Su trabajo literario y artístico le permitió recibir numerosos premios y distinciones, entre los cuales destacan Premios Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, la Medalla Presidencial de la Libertad y más de 30 doctorados honoris causa.
Más citas de Maya Angelou
- “Si encuentras en tu corazón la voluntad de preocuparte por otra persona, habrás triunfado.”
- “Tú solo eres suficiente. No tienes nada que demostrarle a nadie.”
- “Ten el valor suficiente para confiar en el amor una vez más y siempre una vez más.”
- “Cuando alguien te muestre cómo es, créelo a la primera.”
- “Puede que no controles todos los acontecimientos que te suceden, pero puedes decidir no dejar que te afecten negativamente.”