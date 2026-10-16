En tiempos actuales, muchas personas realizan acciones o complacen a otras con el propósito de encajar, ocultando su “verdadero yo”. Desafortunadamente, seguir esta línea no causa felicidad y se cae en la trampa del conformismo. Si bien son conscientes de ello, prefieren mantenerse en esa “burbuja” sin imaginar la posibilidad de los resultados exitosos que obtendrían al intentar algo diferente. En ese contexto, la cita del día de Maya Angelou, poeta y activista por los derechos civiles estadounidenses, invita a conocer por qué se debe evitar el “ser normal”.

¿Qué significa la frase de Maya Angelou sobre la trampa de la conformidad?

La cita del día de Maya Angelou nos invita a intentar algo fuera de lo rutinario para darle sentido a la vida. (Crédito: Mag)

La reflexión de Maya Angelou evidencia la realidad de millones de personas, las cuales están acostumbradas a hábitos que no despiertan una emoción positiva en su interior. Si bien tienen las ideas de probar algo diferente o realizar lo que realmente les apasiona, prefieren mantenerse en lo “seguro” por temor a no tener resultados positivos.

Aunque la idea de preferir la zona de confort es válida, los años pasan y no se pueden recuperar. Esto ocasiona que tanto hombres como mujeres se hagan la pregunta “¿Qué hubiera pasado si lo intentaba?“. Es por esa razón que la autora Angelou incita con esta frase a tener mucho cuidado con la ”normalidad".

Ser “normal”, según lo planteado por la autora estadounidense, puede considerarse como copiar expectativas ajenas sobre cómo vivir, trabajar y actuar con la finalidad de ser aceptado por amigos o familiares. Es así que la persona no suele explotar ese potencial oculto.

La reflexión de hoy nos revela la importancia de dedicarse a lo que verdaderamente nos despierta una emoción. ¿Te has imaginado una vida feliz realizando lo que más te apasiona? Mientras exista la dicha de vivir, esa posibilidad sigue latente.

¿Por qué sigue vigente esta cita sobre motivación?

Esta frase creada por Maya Angelou se mantiene vigente hasta la fecha porque invita a valorar la autenticidad. Cuando nos liberamos de la necesidad de encajar, podemos animarnos a explorar pasatiempos inusuales, comunicar visiones propias o seguir trayectos diferentes, permitiendo conocer virtudes que quizás nunca sabíamos.

Esto no significa infringir las normativas o demostrar “poder con todo”, pues la clave está en seguir creciendo personalmente.

La frase de Maya Angelou incentiva a las personas a intentar lo que más les apasiona. (Crédito: TIM SLOAN / AFP)

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“La vida te dará lo que le des. Pon todo tu corazón en todo lo que hagas y ora, entonces podrás esperar.”

“Tanto en días tormentosos como soleados, en noches gloriosas o solitarias, mantengo una actitud de gratitud. Si insisto en ser pesimista, siempre hay un mañana. Hoy me siento afortunada.”

“Perdonar es uno de los mayores regalos que puedes hacerte a ti mismo. Perdona a todo el mundo.”

“He descubierto que, entre otros beneficios, dar libera el alma de quien da.”