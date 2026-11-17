La cita del día de Mencio invita a reflexionar sobre la manera en que expresamos nuestros sentimientos y tratamos a quienes nos rodean. A veces, cuando recibimos rechazo, hostilidad o indiferencia de otras personas, nuestra primera reacción es cuestionar su comportamiento. Sin embargo, el filósofo chino propone una mirada diferente: antes de señalar a los demás, conviene revisar nuestras propias acciones y preguntarnos si estamos demostrando un afecto auténtico. Su pensamiento recuerda que amar no consiste únicamente en tener buenas intenciones, sino también en saber expresarlas mediante nuestros actos.

“Si amas a las personas y se muestran hostiles contigo, examina tu amor”. Con estas palabras, Mencio plantea que las relaciones humanas también requieren autocrítica. No basta con asegurar que sentimos cariño, respeto o consideración por alguien. Es importante observar cómo transmitimos esos sentimientos y si nuestras actitudes realmente reflejan lo que decimos sentir.

El filósofo chino Mencio dejó una enseñanza sobre la autocrítica y los sentimientos. | Crédito: Mag / El Comercio

El significado de la frase de Mencio: ¿por qué debemos examinar nuestro amor?

La reflexión del pensador chino destaca la importancia de la coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos. En ocasiones, podemos tener buenas intenciones, pero expresarlas de una manera que lastima, incomoda o aleja a las personas que queremos.

Por eso, examinar nuestro amor implica preguntarnos si sabemos escuchar, respetar, comprender y acompañar a los demás. También supone reconocer nuestros errores y estar dispuestos a cambiar cuando nuestras acciones no coinciden con nuestros sentimientos.

Su enseñanza conserva vigencia en la vida familiar, las amistades y las relaciones de pareja. Nos recuerda que los vínculos no se construyen únicamente con palabras bonitas, sino con gestos cotidianos, empatía y consideración.

Esta cita del día de Mencio recuerda por qué debemos revisar nuestras propias acciones. | Crédito: gutenberg.org

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“Las palabras amables no calan tan hondo en los hombres como la reputación de bondad.”

“No hay mayor placer que ser consciente de la sinceridad en el autoexamen.”

“Solo cuando un hombre se niega a hacer ciertas cosas es capaz de hacer grandes cosas.”

“No es difícil gobernar. Basta con no ofender a las familias nobles.”

“La forma de aprender no es otra que encontrar la mente perdida.”