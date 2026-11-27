La cita del día invita a mirar con mayor comprensión nuestra propia naturaleza y reconocer que hay aspectos de la vida que no podemos controlar por completo. En ocasiones, intentamos ocultar nuestras emociones, contener nuestros sentimientos o aparentar una fortaleza que no siempre refleja lo que llevamos dentro. Sin embargo, reprimir aquello que forma parte de nuestra humanidad no significa que deje de existir. Esta reflexión de Meryl Streep propone una mirada distinta sobre la autenticidad y la necesidad de aceptar nuestras propias contradicciones.

“No se pueden reprimir las cosas que nos hacen humanos. Es inútil intentarlo”. Con estas palabras, la actriz estadounidense plantea que las emociones, los sentimientos y las experiencias forman parte esencial de nuestra identidad. Aunque muchas veces tratemos de esconderlos por temor al juicio de los demás o por las exigencias del entorno, no podemos desprendernos de aquello que nos define como personas.

La frase también invita a entender que sentir tristeza, miedo, alegría, frustración o vulnerabilidad no representa una debilidad. Son experiencias naturales que acompañan nuestra existencia y nos permiten relacionarnos con los demás. Intentar eliminarlas puede alejarnos de nosotros mismos, mientras que reconocerlas abre la posibilidad de comprender mejor nuestras reacciones y decisiones.

La actriz Meryl Streep reflexiona sobre las emociones y la autenticidad. | Crédito: Mag / El Comercio

El significado de la frase de Meryl Streep: ¿por qué no debemos reprimir nuestras emociones?

La reflexión de Meryl Streep recuerda que ser humano implica experimentar una amplia variedad de emociones, incluso aquellas que preferiríamos evitar. No siempre podemos elegir lo que sentimos, pero sí podemos aprender a reconocerlo y decidir cómo actuar frente a ello.

En ese sentido, la frase cuestiona la idea de que debemos mostrarnos fuertes en todo momento. Aceptar la vulnerabilidad no significa rendirse ni dejarse dominar por las emociones, sino comprender que forman parte de nuestra experiencia y que también pueden enseñarnos algo.

Asimismo, el mensaje invita a dejar de vivir pendientes de las expectativas ajenas. Cuando una persona intenta ocultar constantemente su Cita del día, Meryl Streep, actriz: “No se pueden reprimir las cosas que nos hacen humanos. Es inútil intentarlo”, corre el riesgo de perder de vista sus propias necesidades. La autenticidad comienza cuando dejamos de considerar nuestras emociones como algo que debemos esconder.

Meryl Streep invita a aceptar nuestras emociones y dejar de ocultar lo que sentimos. | PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES AP

Más citas de Meryl Streep

“El gran don de los seres humanos es que tenemos el poder de la empatía.”

“No te rindas ni te dejes vencer por las burlas condescendientes, el desdén divertido o el ser ignorado.”

“Siento curiosidad por los demás. Esa es la esencia de mi actuación. Me interesa saber cómo sería estar en tu lugar.”

“Integra tus creencias en cada aspecto de tu vida. Pon el corazón en el trabajo y exige lo mejor de los demás.”

“Creo que tu personalidad se va revelando con mayor claridad con el tiempo.”