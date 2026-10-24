Hay oportunidades que se pierden por miedo a equivocarse y sueños que quedan en el camino porque alguien decidió no arriesgarse. La cita del día de Michael Jordan, uno de los deportistas más reconocidos de la historia, invita a reflexionar sobre el precio de la inacción y la importancia de atreverse, incluso cuando el resultado es incierto. Su mensaje cobra especial relevancia cuando el temor a fallar nos impide dar el primer paso hacia aquello que realmente deseamos conseguir.

“Puedo aceptar el fracaso, todo el mundo fracasa en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo”, es la frase que resume una filosofía basada en la perseverancia y la valentía de afrontar los desafíos. Su mensaje recuerda que equivocarse forma parte de cualquier proceso de aprendizaje, mientras que renunciar antes de empezar impide descubrir hasta dónde se puede llegar.

Michael Jordan comparte en la cita del día una reflexión sobre el fracaso y la perseverancia. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Michael Jordan sobre el fracaso?

La reflexión de Michael Jordan plantea una diferencia fundamental entre fracasar después de intentarlo y abandonar antes de dar el primer paso. El primer escenario permite aprender de los errores, reconocer las debilidades y encontrar nuevas maneras de alcanzar un objetivo. El segundo, en cambio, deja abierta la incertidumbre de lo que habría podido suceder.

En la vida cotidiana, esta idea se aplica a quienes desean cambiar de trabajo, emprender un negocio, aprender una habilidad o perseguir una meta personal. El miedo al rechazo, a la crítica o a no estar a la altura puede convertirse en un obstáculo mayor que las dificultades reales.

El mensaje no significa que todos los intentos terminarán en éxito ni que debamos ignorar los riesgos. Se trata de comprender que los resultados no siempre dependen por completo de nosotros, pero la decisión de prepararnos, actuar y volver a intentarlo sí puede estar en nuestras manos.

La cita del día del exbasquetbolista Michael Jordan invita a vencer el miedo a equivocarse. | Crédito: AFP

Más citas de Michael Jordan

“He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. En 26 ocasiones, me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito.”

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos.”

“Puedo aceptar el fracaso, todo el mundo fracasa en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo.”

“Debes esperar grandes cosas de ti mismo antes de poder lograrlas.”

“Algunas personas quieren que suceda, otras desean que suceda y otras hacen que suceda.”