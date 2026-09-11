La curiosidad ha sido una de las principales herramientas que ha utilizado la humanidad para comprender aquello que la rodea. Desde las preguntas más sencillas hasta los grandes misterios del universo, cuestionar lo que conocemos permite descubrir nuevas respuestas, corregir errores y ampliar nuestra manera de entender el mundo. Esa idea está presente en la cita del día de Neil deGrasse Tyson, quien destaca el valor de preguntar como parte esencial del aprendizaje.

Para el reconocido astrofísico y divulgador científico estadounidense, hacerse preguntas no debería ser motivo de vergüenza. Por el contrario, la curiosidad puede convertirse en el punto de partida para adquirir nuevos conocimientos y comprender aquello que inicialmente parece desconocido o complicado.

Cita del día de Neil deGrasse Tyson

La cita del día de Neil deGrasse Tyson invita a perder el miedo a preguntar y buscar nuevas respuestas. | Crédito: Mag

“Nadie que sea curioso es tonto. Quienes no hacen preguntas permanecen ignorantes durante toda su vida”.

La reflexión pone en primer plano una característica fundamental del aprendizaje: la disposición a reconocer que todavía existen cosas que no conocemos. Preguntar permite transformar una duda en una oportunidad para aprender y, al mismo tiempo, evita aceptar como ciertas ideas que nunca han sido cuestionadas.

En este sentido, la curiosidad no se limita al ámbito académico o científico. También puede estar presente en las experiencias cotidianas, las relaciones personales, el trabajo y cualquier situación en la que exista algo nuevo por descubrir.

El significado de la frase de Neil deGrasse Tyson

La frase puede interpretarse como una defensa de la curiosidad frente al miedo a equivocarse. Muchas personas pueden evitar hacer preguntas por temor a parecer poco informadas, pero Tyson plantea justamente lo contrario: quien pregunta está dando el primer paso para dejar de ignorar aquello que desconoce.

La segunda parte de la reflexión introduce una advertencia. No cuestionar ni buscar respuestas puede limitar el conocimiento durante toda la vida. Para aprender, no basta con recibir información; también es necesario tener interés por comprenderla, contrastarla y profundizar en ella.

La curiosidad, por tanto, puede entenderse como una actitud permanente. No significa tener todas las respuestas, sino mantener el deseo de encontrarlas.

Con su cita del día, Neil deGrasse Tyson recuerda que las preguntas pueden ser el inicio del conocimiento. | Crédito: EUGENE GOLOGURSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Más frases de Neil deGrasse Tyson

Neil deGrasse Tyson también ha compartido reflexiones sobre el universo, la curiosidad, el conocimiento y la manera en que las personas comprenden su lugar en el cosmos.

“El Universo no tiene ninguna obligación de tener sentido para ti”.

“La exploración espacial es una fuerza de la naturaleza en sí misma, con la que ninguna otra fuerza en la sociedad puede competir”.

“Vivimos en este pequeño punto llamado Tierra; piensa en lo que podrías hacer hoy o mañana y aprovéchalo al máximo”.

“No hay mejor educación que la que se aprende por cuenta propia”.

“Somos parte de este universo; estamos en este universo, pero quizás más importante que ambos hechos es que el universo está en nosotros”.

“La interacción entre disciplinas es fundamental para lograr avances verdaderamente revolucionarios en nuestra cultura”.

“Creo que las personas más grandes que han existido en la sociedad nunca fueron versiones de otra persona. Fueron ellas mismas”.