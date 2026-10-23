Guardar rencor puede convertirse en una carga que termina lastimando más a quien la lleva que a la persona que le causó daño. La cita del día de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, invita a reflexionar sobre el costo emocional de vivir atrapado en el resentimiento y la importancia de recuperar la tranquilidad sin permitir que las heridas del pasado controlen el presente.

“El resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos”, es una frase atribuida a Mandela que utiliza una comparación contundente para explicar por qué aferrarse al enojo no cambia lo ocurrido ni garantiza que la otra persona enfrente las consecuencias de sus actos. En cambio, ese sentimiento puede prolongar el sufrimiento y dificultar que alguien encuentre paz consigo mismo.

La cita del día del expresidente sudafricano deja una reflexión sobre el resentimiento y la paz interior. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Nelson Mandela sobre el resentimiento?

La frase plantea una contradicción: quien guarda rencor puede desear que la otra persona sufra, pero termina cargando con emociones que afectan su propia vida. Es como beber una sustancia tóxica con la esperanza de perjudicar a alguien más, aunque el daño recaiga primero sobre quien la consume.

Esto no significa que una persona deba olvidar una traición, justificar una injusticia o reconciliarse con quien la lastimó. La reflexión apunta a reconocer que el enojo prolongado puede mantener abiertas las heridas y hacer que las experiencias dolorosas sigan ocupando un lugar central en el presente.

Superar el resentimiento tampoco implica renunciar a la justicia ni dejar de establecer límites. En ocasiones, avanzar significa tomar distancia, protegerse y aceptar que no siempre se obtendrán las disculpas o explicaciones esperadas.

La cita del día de Nelson Mandela recuerda que soltar el rencor puede ser el primer paso para recuperar la tranquilidad y seguir adelante. | Crédito: Getty Images

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“Siempre parece imposible hasta que se logra.”

“Lidera desde atrás y deja que los demás crean que están al frente”.