Gran parte de la humanidad considera que el amor solo se trata de disfrutar momentos felices, pero son contados que realmente han experimentado el verdadero significado de este sentimiento. Amar profundamente también conlleva enfrentar distintas situaciones molestas y despertar esa identidad que llevamos en el interior. Eso es lo que nos intenta transmitir la cita del día de Octavio Paz, escritor y poeta mexicano. Descubre en este artículo qué nos invita a reflexionar esta frase.

Qué significa la frase de Octavio Paz

¿Qué intenta explicar Octavio Paz con esta serie de palabras? (Crédito: Mag)

La frase “Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua condenado por un amo sin rostro” intenta explicar que experimentar este sentimiento conlleva a enfrentar problemas o dificultades por un bien común o una causa en específica.

Cuando el autor dice “fantasmas”, afirma la realidad de muchas personas en tiempos actuales: si bien son conscientes de las distintas acciones que pueden ser perjudiciales, prefieren no opinar ni intervenir para conseguir una mejoría.

En ese sentido, el sentimiento del amor provoca que el ser humano tenga la intención de liberarse de esa rutina gris y adquirir una identidad que está dormida desde hace buen tiempo. Como resultado, puede experimentar esa sensación de felicidad.

En conclusión, Octavio Paz explica que amar es una elección libre para afrontar situaciones complicadas, defender su individualidad y caminar en conjunto como humanos reales hacia un propósito bien definido.

En 1990, Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. (Crédito: Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet via AFP) / JEAN-REGIS ROUSTAN

Más citas de Octavio Paz

“La soberbia es el vicio de los poderosos.”

“Amar: hacer de un alma un cuerpo, hacer de un cuerpo un alma, hacer un tú de una presencia.”

“El amor es una atracción hacia una persona única: a un cuerpo y a un alma. El amor es elección; el erotismo una aceptación.”

“Vivir bien exige morir bien. Tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte.”

“El amor nace de un flechazo; la amistad del intercambio frecuente y prolongado. El amor es instantáneo; la amistad requiere tiempo.”