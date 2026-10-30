El amor es un sentimiento capaz de generar momentos inolvidables, pero puede acabar en el momento menos imaginado. En ese sentido, sentir afecto por alguien también implica aceptar cuando este sentimiento llega a su fin y ambos necesitan tomar caminos distintos. Eso es lo que nos intenta explicar la cita del día correspondiente a Octavio Paz, escritor y poeta mexicano, la cual invita a reflexionar sobre el verdadero sentido del amor.

Qué significa la frase de Octavio Paz

Una frase que nos permite entender un poco más sobre el verdadero amor. (Crédito: Mag)

“El amor es un sentimiento que solo puede nacer ante un ser libre, que puede darnos o retirarnos su presencia” intenta explicar que el verdadero amor no tiene que ser obligado ni controlado; cada persona debe contar con la libertad para elegir quedarse o tomar un camino diferente.

Cuando se retiene a un hombre o una mujer mediante los celos o las manipulaciones se pierde completamente el valor de este sentimiento; se está dando cabida a la obsesión y las inseguridades que solo generan daño.

Todo ser humano debe ser plenamente consciente que un vínculo terminará en el momento menos esperado. Se trata de una situación inevitable; por esa razón, es necesario aceptar esa realidad para disfrutar plenamente del amor mutuo.

Con lo indicado, Octavio Paz pretende transmitir que el amor cuenta con dos pilares para que funcione adecuadamente: la confianza y la libertad. El afecto más valioso es aquel que se entrega de manera voluntaria y sin prohibiciones.

Octavio Paz obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1990. (Crédito: AFP)

Más citas de Octavio Paz

“ El amor nace de un flechazo; la amistad del intercambio frecuente y prolongado. ”

“ La imaginación en libertad transforma al mundo y hecha a volar las cosas. ”

“ Quien ha visto la esperanza no la olvida. La busca bajo los cielos y entre todos los hombres. ”

“Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua condenado por un amo sin rostro.”