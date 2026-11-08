Enamorarse es una etapa maravillosa que todo ser humano experimenta en su vida. En los inicios, suele parecer todo perfecto: caricias, contacto físico, risas y más. Sin embargo, el tiempo se posiciona como el principal factor para demostrar si dicha conexión perdurará. Esto es lo que nos intenta explicar la cita del día de Octavio Paz, escritor y poeta mexicano, revelándolos en qué consiste el verdadero amor.

Qué significa exactamente la cita del día de Octavio Paz

¿Qué intenta revelar estas palabras escritas por el poeta Octavio Paz? (Crédito: Mag)

La frase “El amor es una apuesta contra el tiempo y sus accidentes” intenta explicar que sentir amor hacia alguien no suele ser algo garantizado; al contrario, se trata de un riesgo valiente contra el tiempo, que tiene el poder suficiente de realizar cambios inevitables.

Los “accidentes” se entienden como los imprevistos, las dificultades y las crisis que surgen en cualquier relación amorosa; no se pueden evitar. Entonces, un amor verdadero no es aquel que nunca presenta problemas; al contrario, es aquel que decide continuar cuando las circunstancias se vuelven difíciles o inciertas.

Con el pasar de los años, el amor ya no solo se basa en contacto físico o muestras de cariño; se consolida como un compromiso activo que se renueva cada día a pesar de la incertidumbre que ofrece el destino.

En conclusión, Octavio Paz nos invita a reflexionar que amar requiere de coraje y esperanza. El tiempo puede influir de manera negativa en ciertas etapas, pero la decisión de amar da sentido a nuestra existencia.

Para Paz, el amor no solo se basa en contacto físico, es una muestra de lucha ante las adversidades. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Octavio Paz

“Amar, es morir y revivir y remorir: es la vivacidad. Te quiero porque soy mortal y tú lo eres.”

“Vivir bien exige morir bien. Tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte.”

“Abro los ojos, todavía estoy vivo, en el centro de una herida todavía fresca.”

“El amor es una atracción hacia una persona única: a un cuerpo y a un alma. El amor es elección; el erotismo una aceptación.”

“El verdadero amor consiste precisamente en la transformación del apetito de posesión en entrega.”