El amor es una etapa maravillosa que experimenta cada ser humano. Si bien ofrece momentos que se convierten en recuerdos inolvidables, se trata de un “contrato” que puede expirar en el momento menos imaginado. Cada vez que un hombre o una mujer elige enamorarse, es consciente de la felicidad y la tristeza que genera este sentimiento. Con lo señalado, la cita del día de Octavio Paz, escritor y poeta mexicano, nos invita a reflexionar sobre el verdadero fin del amor.

Qué significa la frase de Octavio Paz sobre el amor

Se trata una de las frases más célebres escrita por Octavio Paz. (Crédito: Mag)

“El amor es una apuesta contra el tiempo y sus accidentes” pretende explicar que el amor puede enfrentar distintos cambios con el paso del tiempo. Mantener un vínculo amoroso no solo se trata de acumular momentos maravillosos; es aceptar que la relación también está expuesta a ciertas dificultades.

Pueden ocurrir problemas o situaciones que no podemos controlar, tales como una enfermedad, una crisis económica o simplemente los cambios en la personalidad de cada uno, las cuales pueden afectar una relación hasta el punto de que llegue a su fin.

En ese caso, se trata de un esfuerzo conjunto de la pareja, donde ambos deben afrontar día tras día la rutina, el desgaste diario y los distintos problemas que surgen de imprevisto.

En conclusión, esta frase escrita por Octavio Paz nos enseña que el amor verdadero es un acto de valentía. Si bien este afecto no puede durar para siempre por distintas causas, el ser humano puede arriesgarse a experimentar este sentimiento con alguien, demostrando que está dispuesto a valorar el presente.

Toda relación siempre está expuesta a experimentar altos y bajos conforme pase el tiempo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Branislav Kapetanovic

Más citas de Octavio Paz

“El amor nace de un flechazo; la amistad del intercambio frecuente y prolongado. El amor es instantáneo; la amistad requiere tiempo.”

“El verdadero amor consiste precisamente en la transformación del apetito de posesión en entrega.”

“En nuestro mundo el amor es una experiencia casi inaccesible. Todo se opone a él: moral, clases, leyes, razas y los mismos enamorados.”

“Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua condenado por un amo sin rostro.”

“El amor es una atracción hacia una persona única: a un cuerpo y a un alma. El amor es elección; el erotismo una aceptación.”