Muchos perciben el amor como un simple sentimiento, sin saber que es capaz de darle sentido a la vida. A veces el destino suele ser incierto hasta el punto de sentir temor, pero el afecto hacia alguien tiene el poder de cambiar dicha perspectiva. Eso es lo que intenta transmitir la cita del día de Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano. Su frase nos invita a reflexionar cómo el amor es una poderosa herramienta que le brinda sentido a la existencia.

Qué significa la frase de Octavio Paz

Esta corta y célebre frase de Octavio pertenece a su libro 'La Llama Doble", publicada en 1993. (Crédito: Mag)

“El amor es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte” pretende transmitir que el amor nos otorga una razón para seguir existiendo aunque la vida pueda llegar a su fin en el momento menos esperado.

Gran parte de la humanidad es consciente de la propia mortalidad y eso despierta el temor, la angustia o cualquier sentimiento negativo. A pesar de ello, el amor es esa herramienta capaz de brindar protección ante este miedo.

Cuando existen conexiones con otras personas —sean familiares, amistades o una pareja—, se crea un refugio emocional que nos permite seguir avanzando ante las adversidades u olvidar cualquier incertidumbre relacionada al futuro.

En conclusión, Octavio Paz nos invita a reflexionar sobre la importancia de amar en esta corta vida. Si bien no podemos evitar la muerte, tenemos la oportunidad para crear y disfrutar de conexiones que ocasionarán recuerdos imborrables.

El poeta Octavio Paz nos invita a reflexionar sobre el poder del amor a pesar de la incertidumbre de la existencia. (Crédito: Conaculta)

Más citas de Octavio Paz

“El amor es un sentimiento que solo puede nacer ante un ser libre que puede dar o retirar su presencia. ”

“ Más difícil que despreciar al dinero es resistir a la tentación de hacer obras o de transformarse uno mismo en obra.”

“Vivir bien exige morir bien. Tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte.”

“Todo es hoy. Todo está presente. Todo está, todo es aquí. Pero también todo está en otra parte y en otro tiempo. Fuera de sí y pleno de sí…”

“Ninguno es la ausencia de nuestras miradas, la pausa de nuestra conversación, la reticencia de nuestro silencio.”