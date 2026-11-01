El amor es aquel sentimiento que despierta ilusión y felicidad en su etapa inicial, pero son pocos que comprenden su verdadero significado conforme pase el tiempo o experimentan una relación auténtica. Entonces, ¿realmente hemos experimentado el verdadero afecto? Eso es lo que nos intenta transmitir la cita del día de Octavio Paz, escritor y poeta mexicano.

Qué significa la frase de Octavio Paz

Es importante comprender lo que intenta transmitir el poeta Paz con esta serie de palabras. (Crédito: Mag)

La frase “El amor es una pasión que todos o casi todos veneran pero que pocos, muy pocos viven realmente” nos intenta explicar la diferencia que existe entre hablar del amor y experimentarlo en nuestra vida diaria.

La gran mayoría de hombres y mujeres consideran que el verdadero enamoramiento es tal cual como se presenta en las películas, las canciones románticas o los libros, pero solo se trata de una fantasía que rara vez ocurre en la realidad.

Son pocos los seres humanos que pueden decir que vivieron un amor auténtico, pues tuvieron que esforzarse y superar distintas dificultades para que sus relaciones perduren con el pasar del tiempo. Aplicaron paciencia, perdonaron, respetaron los factores y, sobre todo, estuvieron presentes en los momentos más complicados.

En conclusión, el poeta Octavio Paz nos enseña que el amor consiste de madurez, compromiso diario y aceptar las imperfecciones que se presentan. Un cariño auténtico no solo consiste en recibir afecto; también se construye un espacio donde ambas personas se apoyan diariamente.

Octavio Paz fue el primer mexicano en obtener un Premio Nobel de la Literatura; ocurrió en 1990. (Crédito: Jean-Régis Roustan / Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet via AFP) / JEAN-REGIS ROUSTAN

Más citas de Octavio Paz

“El amor es una elevación, un cambio de estado; los amantes transcienden, por un momento al menos, su condición temporal y, literalmente, se transportan a otro mundo.”

“Así, lo verdaderamente asombroso es la continuidad de nuestra idea del amor, no sus cambios y variaciones… La pasión que los exalta o devora es la misma.”

“El amor no es eternidad; tampoco es el tiempo sucesivo… Es la percepción instantánea de todos los tiempos en uno solo, de todas las vidas en un instante."

“El amor es trágico; añado que la amistad es una respuesta a la tragedia.”

“El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo: estira los minutos y los alarga como siglos.”