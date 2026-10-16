El amor y la amistad son dos sentimientos que toda persona experimenta en algún momento de su vida, pero cada uno tiene un propio camino para nacer y consolidarse. Para ambos casos, el tiempo suele ser clave, aunque el resultado final puede ser completamente diferente. En ese contexto, la cita del día de Octavio Paz, poeta mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de nuestras relaciones.

¿Qué significa la frase de Octavio Paz sobre el amor y la amistad?

Esta reflexión de Octavio Paz se mantiene vigente hasta la actualidad. (Crédito: Mag)

La reflexión del poeta Octavio Paz contrapone dos maneras de comenzar un vínculo: el amor puede surgir como una impresión repentina e intensa, mientras que la amistad se construye de manera progresiva, lo cual demanda un poco más de tiempo.

Esto comprueba que realmente existe el famoso “flechazo”, el cual sentimos esa atracción inesperada sin tener el conocimiento suficiente de cuáles son las virtudes y defectos de esa persona. Se actúa de manera inconsciente, dejándonos llevar solo por las emociones intensas.

En cambio, una relación amical nace de las interacciones continuas, tales como conversar, escuchar y descubrir si existen semejanzas en ciertas preferencias. Es así que se despierta una confianza similar a lo que transmite un familiar.

Esto no implica que entablar una amistad sea menos emocionante que enamorarse ni que la atracción signifique un impulso repentino; la clave está en comprender cómo se forma cada una de estas conexiones, ya que ambas comparten un mismo objetivo: sentir felicidad en nuestras vidas.

¿Quién fue Octavio Paz, el poeta mexicano al que se le atribuye esta cita?

Octavio Paz es considerado como uno de los principales escritores latinoamericanos del siglo XX. Su habilidad literaria le permitió ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990, consagrándose como el primer autor mexicano en conseguirlo.

Se destaca por publicar distintas poesías y obras literarias en su trayectoria como escritor, tales como “Luna del Bosque”, “Bajo tu Clara Sombra y otros Poemas”, “Taller”, “El Hijo Pródigo”, “Libertad bajo Palabra”, entre otras.

En 1990, Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. (Crédito: Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet via AFP) / JEAN-REGIS ROUSTAN

Más citas de Octavio Paz

“El amor no es un deseo de belleza; es un anhelo de plenitud.”

“Aprender a dudar es aprender a pensar.”

“La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces.”

“El instante es la unidad de la eternidad.”